LAC-Inter gewinnt Torfestival!

Zu eine unerwarteten und spektakulären Torspektakel kam es im Duell zwischen dem LAC-Inter und dem ASK Liesing. Die Gastgeber feierten dabei einen knappen 5:4-Heimsieg. Nach 0:1-Rückstand konnte man das Spiel in eine schlussendlich deutliche 5:1-Pausenführung drehen. Dass das jedoch nicht die Entscheidung in dieser Partie sein sollte, zeigte Halbzeit zwei.

Auf Rückstand gut reagiert

LAC-Inter spielt erstmals seit der Sanierung im Herbst wieder am Rasen. Für die Gäste ging es um viel. 5 Runden vor Schluss ist man 5 Punkte vor Alt-Ottakring, die die rote Laterne inne haben. Punkte können sie dem Klassenerhalt näher bringen. Die Landstraßer wollten die Punkte natürlich behalten.

Für den ersten (überraschenden) Höhepunkt sorgte Siaka Doumbia, der sein Team in der 23. Minute in Führung brachte. Aus der Ruhe ließ sich LAC-Inter jedoch nicht bringen. Jan Ferencak erzielte wenig später den Ausgleich (25.). Dann ging es Schlag auf Schlag. Eric Damschen war es, der in der 28. Minute das Spielgerät im Tor von Liesing ASK unterbrachte und die Partie drehte. Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte Landstraßer Athletik Club-Inter auf 3:1 (37.). Das 4:1 für den Gastgeber stellte Ferencak sicher. In der 39. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. LAC-Inter hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung.

Spannung bis zum Schluss

Dass es dazu noch kam, dafür sorgten Gäste die nichts mehr zu verlieren hatten. Solomon Nlemchukwu schoss die Kugel zum 2:5 für Liesing ASK über die Linie (48.). Mit dem Treffer zum 3:5 in der 62. Minute machte Doumbia zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zu Landstraßer Athletik Club-Inter war jedoch weiterhin groß. Den gebrauchten Tag von Liesing ASK unterstrich in der Folge die vorzeitige Hinausstellung von Dino Nukic durch eine Rote Karte (76.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug LAC-Inter den Gast 5:4.

Landstraßer Athletik Club-Inter behauptet nach dem Erfolg über Liesing ASK den vierten Tabellenplatz. 13 Siege, vier Remis und neun Niederlagen hat LAC-Inter derzeit auf dem Konto.

Liesing ASK muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor dem Ende des Fußballjahres rangiert Liesing ASK knapp im gesicherten Bereich. Liesing ASK musste sich nun schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Liesing ASK insgesamt auch nur sechs Siege und fünf Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Landstraßer Athletik Club-Inter wandert mit nun 43 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von Liesing ASK gegenwärtig trist aussieht.

LAC-Inter tritt kommenden Sonntag, um 16:30 Uhr, bei FCJ Alt Ottakring an. Bereits zwei Tage vorher reist Liesing ASK zu Nußdorfer AC.

2. Landesliga: Landstraßer Athletik Club-Inter – Liesing ASK, 5:4 (5:1)

96 Ahmetcan Karahasan 5:4

62 Siaka Doumbia 5:3

48 Solomon Nlemchukwu 5:2

41 Valentin Neuhold 5:1

39 Jan Ferencak 4:1

37 Lucien Liyolo-Holzmann 3:1

28 Eric Damschen 2:1

25 Jan Ferencak 1:1

23 Siaka Doumbia 0:1

