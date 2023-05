Sensationell: Schönbrunn gewinnt ohne Tormann 7:0!

Details Montag, 29. Mai 2023 12:34

"Unsere beiden Tormänner waren verhindert, deshalb war unser Feldspieler Mohamed Hassanein im Tor." Das kommt auch nicht alle Tage vor. Da hast du als Team keinen gelernten Tormann im eigenen Kasten und gewinnst trotzdem mit 7:0. So geschehen am Wochenende in der 2. Landesliga in Wien. Ein einseitiges Torfestival lieferten sich Sportunion Schönbrunn und Gersthofer SV mit dem Endstand von 7:0. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Schönbrunn wusste zu überraschen.

Feldspieler im Tor

Dafür, dass Hassanein kein gelernter Tormann ist, machte er seine Sache ausgesprochen gut. Für den Führungstreffer von Sportunion Schönbrunn zeichnete Clemens Werner verantwortlich (15.). Nach einem Eckball der Gäste, fuhren die Hausherren einen blitzschnellen Konter. Danach war das Spiel offen und ausgeglichen. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Mauro Vasile mit dem 2:0 für den Gastgeber zur Stelle (44.). "Besonders wichtig, weil Gersthof davor gut aufgekommen ist", so Daniel Steiner. Mit der Führung für Schönbrunn ging es in die Halbzeitpause.

Klare Sache

Mit dem 3:0 durch Vasile schien die Partie bereits in der 47. Minute mit Sportunion Schönbrunn einen sicheren Sieger zu haben. Werner legte in der 51. Minute zum 4:0 für Schönbrunn nach. Mit den Treffern zum 7:0 (61./85./90.) sicherte Jonas Zethofer Sportunion Schönbrunn nicht nur den Sieg, sondern machte auch seinen Hattrick perfekt. Am Ende kam Schönbrunn gegen Gersthofer SV zu einem verdienten Sieg.

Daniel Steiner (Trainer Sportunion Schönbrunn):

"Wir sind mehr als zufrieden, haben beinahe das 0:8 vor ein paar Wochen gegen Rapid Oberlaa gutmachen können. Wir hatten keinen gelernten Tormann im Kasten, Mohamed hat das aber sehr gut gemacht. Wir konnten die Bälle zumeist vom eigenen Tor fernhalten."

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo Sportunion Schönbrunn nun auf dem zehnten Platz steht. Nach vier sieglosen Spielen ist Schönbrunn wieder in der Erfolgsspur.

Gersthofer Sportvereinigung befindet sich mit 39 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam der Gast auf insgesamt nur vier Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Zehn Siege, sechs Remis und elf Niederlagen hat Sportunion Schönbrunn derzeit auf dem Konto. Gersthofer SV verbuchte insgesamt zwölf Siege, drei Remis und zwölf Niederlagen.

Kommenden Sonntag (17:30 Uhr) tritt Schönbrunn bei FAC Wien Amateure an, schon einen Tag vorher muss Gersthofer Sportvereinigung seine Hausaufgaben bei Liesing ASK erledigen.

Lukas Wiedermann

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei