FAC gewinnt Nachwuchsduell gegen Wiener Sport-Club!

Details Montag, 29. Mai 2023 12:50

"Es war ein sehr intensives und für die 2. Landesliga gutes Spiel." Michael Mauerer konnte sich über einen späten 2:1-Erfolg seiner FAC Amateure bei Wiener Sport-Club 1b freuen. Die FAC Wien Amateure wurden der leichten Favoritenrolle somit gerecht. Aus dem Hinspiel hatten beide Mannschaften einen Punkt mitgenommen, als man sich mit einem 1:1 voneinander getrennt hatte.

Spielkontrolle bei Gästen

Die Gäste aus dem 21. Bezirk kamen gut in die teilweise intensiv geführte Partie. In der 16. Minute erzielte Thomas Komornyik das 1:0 für FAC Amat. Nach einer Flanke aus dem Halbraum, konnte er an der zweiten Stange unbedrängt einschieben. DIe Hausherren agierten danach giftig, hatten Ausgleichsmöglichkeiten, ließen diese aber aus. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an.

Hin und Her

Nach dem Seitenwechsel waren die Gastgeber das bessere Team. Chancen hatten aber beide Mannschaften zu verzeichnen. Spät aber doch fielen dann noch weitere Treffer. Wiener Sport-Club 1b traf in der 87. Minute zum Ausgleich. Amer Duran nutzte einen Fehler des FAC-Tormanns, der einen Schuss nur nach vorne springen lassen konnte und glich aus. Doch die Gäste wurden daraufhin noch einmal aktiv und konnten noch den Siegestreffer erzielen. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Rasid Ikanovic nach gutem Umschaltspiel einen Treffer für FAC Wien Amateure im Ärmel hatte (95.). Schließlich strich FAC Amat. die Optimalausbeute gegen W. Sport-Club 1b ein.

Michael Maurer (Trainer FAC Wien Amat.):

"Es war ein sehr intensives und für die 2. Landesliga gutes Spiel. Beide Mannschaften wollten gewinnen, wir hatten das bessere Ende dann für uns."

Knapp vor Ausgang der Spielzeit rutscht Wiener Sport-Club 1b auf den elften Tabellenplatz. Die Heimmannschaft verbuchte insgesamt zehn Siege, sechs Remis und elf Niederlagen. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für W. Sport-Club 1b, sodass man lediglich vier Punkte holte.

Bei FAC Wien Amateure präsentierte sich die Abwehr angesichts 55 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (51). Im Klassement machte der Gast einen Satz und rangiert nun auf dem fünften Platz. Zwölf Siege, vier Remis und elf Niederlagen hat FAC Amat. momentan auf dem Konto. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei FAC Wien Amateure etwas bescheiden daher. Lediglich sieben Punkte ergatterte FAC Amat.

Wiener Sport-Club 1b tritt kommenden Freitag, um 18:00 Uhr, bei SC Ostbahn XI an. Zwei Tage später empfängt FAC Wien Amateure Sportunion Schönbrunn.

Lukas Wiedermann

