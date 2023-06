Hellas Kagran gewinnt Spitzenspiel und fixiert Aufstieg!

Details Montag, 05. Juni 2023 14:05

"Ziel Nummer eins ist mit dem geschafften Aufstieg erreicht." Hellas Kagran darf nächste Saison in der Wiener Stadtliga antreten. Mit einem knappen 1:0 endete das Match gegen LAC-Inter an diesem 28. Spieltag. Damit steht man auf jeden Fall unter den Top 2, die für den Gang in die Wiener Stadtliga reichen.

Enges Spiel

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Zuvor sahen die Zuschauer ein äußerst enges Spiel in dem beide Teams ihre Möglichkeiten hatten. Hellas war zumeist über Standards gefährlich.

Goldtreffer nach einer Stunde

Daniel Bohac brach für FC Hellas Kagran den Bann und markierte in der 62. Minute die Führung. Die 0:1-Heimniederlage von Landstraßer Athletik Club-Inter war Realität, als der Unparteiische die Partie letztendlich abpfiff. Kurz zuvor hätten die Hausherren bei einem Stangenkopfball ein wenig mehr Glück gebraucht, dann wäre ein Punkt drinnen gewesen.

Kristian Fitzbauer (Trainer Hellas Kagran):

"Ziel Nummer eins ist mit dem geschafften Aufstieg erreicht. Jetzt wollen wir nächste Woche vor unseren Fans daheim mit einem Sieg den Meistertitel fixieren. Am Ende hat uns das Glück geholfen."

Trotz der Niederlage fiel der Gastgeber in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz vier. LAC-Inter baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Nach 28 Spieltagen und nur vier Niederlagen stehen für Hellas Kagran 64 Zähler zu Buche. Mit 76 geschossenen Toren gehören die Gäste offensiv zur Crème de la Crème der 2. Landesliga. Seit neun Begegnungen hat Hellas K. das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Am nächsten Sonntag (10:30 Uhr) reist Landstraßer Athletik Club-Inter zu Gersthofer Sportvereinigung, tags zuvor begrüßt FC Hellas Kagran DSV Fortuna 05 vor heimischer Kulisse.

2. Landesliga: Landstraßer Athletik Club-Inter – FC Hellas Kagran, 0:1 (0:0)

62 Daniel Bohac 0:1

