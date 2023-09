Vier unterschiedliche Torschützen: LAC-Inter schlägt FCJ Ottakring

Details Montag, 25. September 2023 16:14

LAC-Inter kam gegen FCJ Ottakring zu einem klaren 4:1-Erfolg. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Landstraßer Athletik Club-Inter löste die Pflichtaufgabe mit Bravour.

Bereits nach wenigen Zeigerumdrehungen sorgte Tobias Seebacher mit seinem Treffer vor 110 Zuschauern für die Führung der Gastgeber (4.) - nach einer Vorlage von Patrik Canov vom Zentrum auf links zu Seebacher zieht dieser mit links ab und trifft. Tobias Ulbing versenkte die Kugel per Kopf zum 2:0 (16.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Ugljesa Lirsch, als er das 3:0 für LAC-Inter besorgte (29.) - Ulbing legt den Ball zurück auf Lirsch, der aus 20 Metern schießt, sein Ball geht via Innenstange unhaltbar ins Tor. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Islam Awad das 1:3 zugunsten von Ottakring (40.). Mit der Führung für Landstraßer Athletik Club-Inter ging es in die Halbzeitpause. Ismael Drabo brachte LAC-Inter in ruhiges Fahrwasser, indem er das 4:1 erzielte (76.) - Drabo wird mit einem langen Ball angespielt, überspielt 2 Gegner und trifft ins kurze Eck. Ein starker Auftritt ermöglichte Landstraßer Athletik Club-Inter am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen FCJ Alt Ottakring.

Durch den Erfolg rückte LAC-Inter auf die vierte Position der 2. Landesliga vor. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von Landstraßer Athletik Club-Inter ist die funktionierende Defensive, die erst sechs Gegentreffer hinnehmen musste. LAC-Inter bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Landstraßer Athletik Club-Inter drei Siege und drei Unentschieden auf dem Konto.

Wann finden die Gäste die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen LAC-Inter setzte es eine neuerliche Pleite, womit FCJ Ottakring im Klassement weiter abrutschte. Die Hintermannschaft von Ottakring steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 19 Gegentore kassierte FCJ Alt Ottakring im Laufe der bisherigen Saison. Sechs Spiele und noch kein Sieg: FCJ Ottakring wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Die Defensivleistung von Ottakring lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen Landstraßer Athletik Club-Inter offenbarte FCJ Alt Ottakring eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

2. Landesliga: Landstraßer Athletik Club-Inter – FCJ Alt Ottakring, 4:1 (3:1)

76 Ismael Drabo 4:1

40 Islam Awad 3:1

29 Ugljesa Lirsch 3:0

16 Tobias Ulbing 2:0

4 Tobias Seebacher 1:0

