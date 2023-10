Post SV Wien gewinnt Torfestival gegen A11 - R.Oberlaa

Details Montag, 02. Oktober 2023 21:24

Am Samstag trafen Post SV und A11 - R.Oberlaa aufeinander. Das Match entschied Post SV Wien mit 5:3 für sich. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Post SV die Nase vorn.

R.Oberlaa geriet in der zehnten Minute ins Hintertreffen. Noch in der ersten Hälfte erhöhte Post SV Wien auf 2:0 (37.). Mit der Führung für das Heimteam ging es in die Kabine. Niklas Foitik ließ sich in der 49. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:2 für FC A11 - R.Oberlaa. Post SV baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Marcel Engelmaier beförderte den Ball in der 62. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung von Post SV Wien auf 3:1. In ruhiges Fahrwasser brachte Post SV Wien sich, indem man das 4:1 erzielte (64.). Mit schnellen Toren von Meris Maljoki (83.) und Benjamin Kranz (86.) schlug A11 - R.Oberlaa innerhalb kurzer Zeit gleich doppelt zu. Schlussendlich verbuchte Post SV gegen die Gäste einen überzeugenden Heimerfolg.

Bei Post SV Wien präsentierte sich die Abwehr angesichts 16 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (18). Post SV hat nach dem souveränen Erfolg über R.Oberlaa weiter die fünfte Tabellenposition inne. Die Saison von Post SV Wien verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Post SV nun schon vier Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst zwei Niederlagen setzte. In den letzten fünf Partien ließ Post SV Wien zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich sieben.

FC A11 - R.Oberlaa muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. A11 - R.Oberlaa rutschte mit dieser Niederlage auf den zehnten Tabellenplatz ab. Drei Siege, ein Remis und drei Niederlagen hat R.Oberlaa momentan auf dem Konto.

2. Landesliga: Post SV Wien – FC A11 - R.Oberlaa, 5:3 (2:0)

86 Benjamin Kranz 5:3

83 Meris Maljoki 5:2

65 Halil Guenay 5:1

64 Abdullah Coemert 4:1

62 Eigentor durch Marcel Engelmaier 3:1

49 Niklas Foitik 2:1

37 Halil Guenay 2:0

10 Abdullah Coemert 1:0

