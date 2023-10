First Vienna Amateure schießen Sportunion Schönbrunn ab

Details Montag, 02. Oktober 2023 21:27

First Vienna FC Amat. hat die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und Schönbrunn das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 7:1 für Vienna Amat. First Vienna FC 1894 Amat. setzte sich standesgemäß gegen Sportunion Schönbrunn durch.

Ein Doppelpack brachte First Vienna FC Amat. in eine komfortable Position: Edvin Ramic war gleich zweimal zur Stelle (20./27.). Mit dem 3:0 von Marvin Schuster für den Gast war das Spiel eigentlich schon entschieden (31.). Ramic (42.) und Haris Zahirovic (44.) brachten dem Ligaprimus mit zwei schnellen Treffern die Vorentscheidung. Die Hintermannschaft von Schönbrunn glich in der ersten Halbzeit einem Torso. Zur Pause verschwand das Heimteam mit einem deprimierenden Rückstand in der Kabine. Für das 6:0 und 7:0 war Nils Zatl verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (47./51.). In der Schlussphase gelang Semir Kovacevic noch der Ehrentreffer für Sportunion Schönbrunn (80.). Am Ende fuhr First Vienna FC 1894 Amat. einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte Vienna Amat. bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man Schönbrunn in Grund und Boden spielte.

Wann findet Sportunion Schönbrunn die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen First Vienna FC Amat. setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutschte. Die Hintermannschaft von Schönbrunn steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 21 Gegentore kassierte Sportunion Schönbrunn im Laufe der bisherigen Saison. Schönbrunn musste sich nun schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Sportunion Schönbrunn insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Lage von Schönbrunn bleibt angespannt. Gegen Vienna Amat. musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von First Vienna FC 1894 Amat. ist die funktionierende Defensive, die erst fünf Gegentreffer hinnehmen musste. Vienna Amat. bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat First Vienna FC 1894 Amat. sechs Siege und ein Unentschieden auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen ließ sich First Vienna FC Amat. selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Das nächste Spiel von Vienna Amat. findet in zwei Wochen statt, wenn man am 13.10.2023 DSV Fortuna 05 empfängt.

2. Landesliga: Sportunion Schönbrunn – First Vienna FC 1894 Amat, 1:7 (0:5)

80 Semir Kovacevic 1:7

51 Nils Zatl 0:7

47 Nils Zatl 0:6

44 Haris Zahirovic 0:5

42 Edvin Ramic 0:4

31 Marvin Schuster 0:3

27 Edvin Ramic 0:2

20 Edvin Ramic 0:1

