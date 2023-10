LAC-Inter feiert Kantersieg gegen FAC Amateure

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 23:08

LAC-Inter hat die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und die FAC Amateure das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 5:1 für Landstraßer Athletik Club-Inter. Die Überraschung blieb aus: Gegen LAC-Inter kassierten die FAC Wien Amateure eine deutliche Niederlage.

Mutige Floridsdorfer

Dabei starten die Gäste durchaus druckvoll ins Spiel und spielen mutige nach vorne. Anstatt der eigenen Führung führen dann die Gastgeber. Ugljesa Lirsch war es, der vor 60 Zuschauern in der 20. Minute das 1:0 für Landstraßer Athletik Club-Inter besorgte. Eric Damschen trug sich in der 29. Spielminute in die Torschützenliste ein. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für LAC-Inter.

LAC eiskalt

Im zweiten Durchgang startet LAC blitzartig. Paul Roitner war es, der in der 51. Minute den Ball im Gehäuse des Heimteams unterbrachte. Moritz Urbanski erhöhte für Landstraßer Athletik Club-Inter auf 3:1 (54.). Mit dem 4:1 von Damschen für LAC-Inter war das Spiel eigentlich schon entschieden (55.). Der fünfte Streich von Landstraßer Athletik Club-Inter war Tobias Ulbing vorbehalten (84.). Schlussendlich verbuchte LAC-Inter gegen FAC Amat. einen überzeugenden Heimerfolg.

Landstraßer Athletik Club-Inter tritt kommenden Samstag, um 14:30 Uhr, bei Sportunion Schönbrunn an. Einen Tag später empfangen die FAC Wien Amateure Gersthofer Sportvereinigung.

Aufstellungen:

LAC-Inter: Dario Kurevija, Fabio De Monte, Tobias Seebacher, Eric Damschen, Patrik Canov, Miriton Kokollari, Ismael Drabo (K), Ugljesa Lirsch, Valentin Neuhold, Moritz Urbanski, Tobias Ulbing



Ersatzspieler: Ege Eralp, Lucien Liyolo-Holzmann, Ludwig Hubauer, Amadou Sanyang, Dan-Fabian Cheles, Ismael Minoungou



Trainer: Günther Weigl





FAC Wien: Leon Grgic, Masse Scherzadeh, Josef Taieb, Tarik Rusovic, Matthias Widy, Aris Stogiannidis, Senol Hasanoski, Hayden Montgomery Nelson Henry, Rasid Ikanovic, Rudolf Wendl, Darko Mankulovic (K)



Ersatzspieler: Tobias Spraider, Lorenzo Popovic, Kaan Ismet Cankorur, Manuel Petrović, Dusan Devic, Paul Roitner



Trainer: Esad Palos

2. Landesliga: Landstraßer Athletik Club-Inter – FAC Wien Amateure, 5:1 (2:0)

84 Tobias Ulbing 5:1

55 Eric Damschen 4:1

54 Moritz Urbanski 3:1

51 Paul Roitner 2:1

29 Eric Damschen 2:0

20 Ugljesa Lirsch 1:0

