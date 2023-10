First Vienna Amateure lassen Maccabi Wien vor eigenem Publikum keine Chance

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 23:08

Die First Vienna FC 1894 Amateure haben die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und SC Maccabi Wien das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 4:0 für First Vienna FC Amateure - sie ließen keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierten gegen Maccabi einen klaren Erfolg.

Keine Tore

Dabei schaut es im ersten Durchgang noch nach einer ausgeglichenen Partie aus. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

Vienna dreht auf

First Vienna FC 1894 ging durch Edvin Ramic in der 46. Minute in Führung. Damit gelingt der Blitzstart. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Nils Zatl schnürte einen Doppelpack (49./57.), sodass die Gäste fortan mit 3:0 führten. Eigentlich war SC Maccabi Wien schon geschlagen, als Ramic das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (64.). Die 0:4-Heimniederlage der Gastgeber war Realität, als der Schiedsrichter die Partie letztendlich abpfiff.

Am kommenden Sonntag tritt SC Maccabi Wien bei SC Columbia Floridsdorf an, während Vienna zwei Tage zuvor DSV Fortuna 05 empfängt.

Aufstellungen:

Maccabi Wien: Elias Behringer, Florian Fürst (K), Laurence Opitz, Majlind Mehmetaj, Darius Grega, Mateo Dragicevic, Leopold Gazic, Noah Karl, Sebastian Thienen-Adlerflycht, Rijad Husic, Krystian Koller



Ersatzspieler: David Ljevar, Daniel Briffaut, Stefan Sirkic, Martin Harizanov, Ivan Bosnjak



Trainer: Milan Sprecakovic





Vienna: Christopher Giuliani, Nils Zatl, Jan Jankai, Dean Titkov, Edin Huskovic, Haris Zahirovic, Michael Valtchev, Edvin Ramic (K), Kelechi Nnamdi, Marvin Schuster, Joel Kitenge



Ersatzspieler: Philipp Theissl, Hakija Mahmutovic, Karl Höflich, Michael Werdenich, Razvan Boca, Laurin Kratochwil



Trainer: Mehmet Sütcü

2. Landesliga: SC Maccabi Wien – First Vienna FC 1894 Amat, 0:4 (0:0)

64 Edvin Ramic 0:4

57 Nils Zatl 0:3

49 Nils Zatl 0:2

46 Edvin Ramic 0:1

