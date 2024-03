In Minute 89: FAC Amateure erzwingen Punkt gegen Post SV

Details Samstag, 02. März 2024 22:42

FAC Wien Amateure und Post SV Wien trennten sich mit einem 2:2-Unentschieden. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Im Hinspiel hatte der finale Pfiff des Unparteiischen Post SV beim Stand von 3:1 zum Sieger gemacht.

Offener Start

Das Spiel beginnt munter. Eine flache Ecke von rechts nimmt Gäste-Kicker Bernkop-Schnürch am kurzen Eck direkt, ein Verteidiger klärt an der Stange für seinen geschlagenen Keeper. In der 13. Minute auf der gegenüberliegenden Seite ein weiter Ball auf Rusovic, der scheitert aber am Tormann. Mandl bekommt eine Nachschussmöglichkeit, verzieht aber. Die Gäste gingen in der 32. Minute in Front. Günay überspielt im Strafraum einen Verteidiger und zieht am rechten 5er-Eck ab, der Tormann ist dran, kann aber nicht mehr klären. Noch vor der Pause haben die Gastgeber die Chance auf das 1:1, doch Mandl scheitert im Eins-gegen-Eins an Goalie Kovacevic, der mit einem tollen Reflex klärt, Abseits wars auch noch. Zur Pause behielt Post SV Wien die Nase knapp vorn.

FAC erhöht Druck

Im zweiten Durchgang erhöht der FAC die Taktzahl. Kupinic bekommt rechts den Ball und zieht zur Mitte, sein Schuss mit links geht an die Latte. Kurz darauf steht es dann aber doch 1:1. Ikanovic zieht vom 16er ab, der Tormann kann den Flachschuss nur nach vorne abwehren und Mandl staubt ab. Im Gegenzug führen aber wieder die Gäste. Jakob Gumpinger kommt im 16er zum Abschluss und trifft ins lange Eck. Jetzt ist der FAC gefordert. In der 87. Minute erzielen die Gastgeber das 2:2. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Das Heimteam und Post SV Wien spielten unentschieden.

Die FAC Wien Amateure müssen sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Zu mehr als Platz 13 reicht die Bilanz von den Amateuren derzeit nicht. Vier Siege, drei Remis und neun Niederlagen hat der FAC derzeit auf dem Konto. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebten die FAC Amateure seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Post SV führt mit 20 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Post SV Wien verbuchte insgesamt fünf Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen. Gewinnen hatte bei Post SV zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits acht Spiele zurück.

Nächster Prüfstein für FAC Wien Amateure ist FCJ Alt Ottakring (Samstag, 14:00 Uhr). Post SV Wien misst sich am selben Tag mit Sportunion Schönbrunn (15:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Peter Weingartmann (Trainer FAC): "Wir hatten zwar ein Chancenplus, aber das Remis geht in Ordnung, weil Post auch immer wieder gefährlich vor unserem Tor war. Wir haben 2 mal einen Rückstand aufgeholt, was einen guten Charakter meiner Mannschaft zeigt! Wir sind jetzt 5 Spiele hintereinander ungeschlagen."

Aufstellungen:

FAC Wien: Leon Grgic, Tarik Rusovic, Josef Taieb, Kazim Olpak, Aris Stogiannidis, Ernad Kupinic, Hayden Montgomery Nelson Henry, Mario Mandl, Rasid Ikanovic, Rudolf Wendl, Darko Mankulovic (K)



Ersatzspieler: Muhammed Aldirmaz, Matthias Widy, Leart Haliti, Isaiah Akhede, Nazif Kuhinja, Dusan Devic



Trainer: Peter Weingartmann

Post SV: Mario Kovacevic, Maximilian Bernkop-Schnürch, Albert Nordtveit-Hetesi, Marko Stojanovic, Stefan Grbesa, Halil Günay, Abdulmalik Ibragimov, Marko Vasic, Tobias Prinz, Jukka Frühmann (K), Jakob Gumpinger



Ersatzspieler: Nemanja Greblic, Lorenz Broermann, Felix Auer, Magomed Baibulatov, Elyesa Sahin, Markus Lauber



Trainer: Khajik Jerjes

2. Landesliga: FAC Wien Amateure – Post SV Wien, 2:2 (0:1)

87 Ernad Kupinic 2:2

77 Jakob Gumpinger 1:2

75 Mario Mandl 1:1

32 Halil Guenay 0:1