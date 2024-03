Erfolgsserie von Ostbahn XI setzt sich gegen Schönbrunn fort

Details Samstag, 23. März 2024 08:19

"44 Punkte, das zeugt von einer bisher sehr guten Saison. Auch heute haben die Jungs wieder super gespielt und verdient gewonnen." Coskun Kayhan konnte sich mit seinem SC Ostbahn XI über einen 2:0-Heimsieg gegen Sportunion Schönbrunn freuen. Nach einer bärenstarken ersten Halbzeit, in der man deutlicher hätte führen können, ließ man die Gäste in Halbzeit zwei nicht aufkommen und fuhr schlussendlich einen souveränen Sieg ein. Matchwinner für die Hausherren war Oguzhan Önemli mit einem Doppelpack.

"Nur" 1:0

Mit dem gewonnen Selbstvertrauen aus dem perfekten Frühjahrsstart agierten die Hausherren von Beginn an sehr dominant. "Wie schon letzte Woche haben wir in Halbzeit eins bärenstark gespielt, hätten noch mehr Tore machen können", so Kayhan. Die Belohnung war das frühe 1:0 durch Oguzhan Önemli, der einen tollen Angriff perfekt abschloss (7.). Auch danach boten sich den Gastgebern etliche Möglichkeiten um das Resultat deutlicher zu gestalten. Önemli scheiterte mit einem Versuch. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte SC Ostbahn XI einen knappen Vorsprung herausgespielt.

Doppelpacker Önemli

Auch nach dem Seitenwechsel agierte Ostbahn stärker und konzentrierter als Sportunion Schönbrunn. Die mussten den Gegentreffer zum 0:2 hinnehmen, erneut war es Önemli, der für Ostbahn traf (56.). Danach ließen die Jungs von Trainer Kayhan ein wenig nach, kam Schönbrunn auf. Mehr als eine Chance zum Anschlusstreffer war für die Elf von Trainer Peter Kostolansky aber nicht drinnen.

Coskun Kayhan: "Wie schon letzte Woche haben die Jungs wieder sehr stark gespielt und hätten vor der Pause mehr Tore machen können. Nach dem Seitenwechsel haben wir das 0:2 nachgelegt und dann souverän agiert. 44 Punkte sind eine starke Ausbeute, jetzt wartet nächste Woche die Vienna."

In zwei Wochen, am 07.04.2024, tritt Ostbahn XI bei First Vienna FC 1894 Amat. an, während Sportunion Schönbrunn einen Tag früher FAC Wien Amateure empfängt.

2. Landesliga: SC Ostbahn XI – Sportunion Schönbrunn, 2:0 (1:0)

56 Oguzhan Oenemli 2:0

7 Oguzhan Oenemli 1:0

