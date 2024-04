Nußdorfer AC bezwingt Columbia Floridsdorf bei Torfestival

Details Sonntag, 21. April 2024 18:11

In der 22. Runde der 2. Landesliga war die Mannschaft von Columbia Floridsdorf zu Gast beim Nußdorfer AC. Für beide Mannschaften eine wichtige Partie, um Punkte gegen den Abstieg zu sammeln. Nachdem die Nußdorfer letzte Woche gegen die Amateure vom Sport-Club ihre erste Niederlage im Frühjahr einstecken mussten, wollen sie zuhause gegen Columbia Floridsdorf wieder erfolgreich sein. Für die Gäste war der 6:2 Sieg gegen Siemens Großfeld ein wichtiger Sieg, um oben dran zu bleiben und vor allem spielen sie jetzt mit breiter Brust gegen den Nußdorfer AC. Für die Hausherren sind drei Punkte fast schon Pflicht, um nicht ihren guten Lauf aus den letzten Partien zu zerstören.

Harter Kampf mit starken Offensiven auf beiden Seiten

"Dieser Sieg war hochverdient, aber auch enorm wichtig für uns", erklärt Sportlicher Leiter Wolfgang Vogl. "Wir haben von Anfang an den Ton angegeben und sind verdient als Sieger vom Platz gegangen. Durch den frühen Führungstreffer hatten wir die Kontrolle über die Partie und konnten vor der Pause sogar auf 3:0 erhöhen. Wir wussten, dass die Gäste jetzt offensiver stehen müssen und konzentrierten und danach auf die Verteidigung. Dies hat mehr oder weniger gut geklappt, als wir kurz nach Wiederanpfiff das 3:1 kassierten. Wir bewiesen jedoch erneut Offensivstärke und erhöhten wenig später auf 4:1. Danach war es ein wildes hin und her was wir schlussendlich mit 5:3 gewinnen konnten", fügte Sportlicher Leiter Wolfgang Vogl hinzu. "Wir waren die bessere Mannschaft und jetzt wollen wir unsere Reise gegen den Abstieg natürlich fortsetzten. Nächste Woche gegen meine heißgeliebten 1b-Mannschaften wird sicherlich spannend, aber ich erwarte eine junge und spritzige Mannschaft und wir werden unsere Mannschaft auch dementsprechend auf die Partie vorbereiten", erklärte Sportlicher Leiter Wolfgang Vogl.

Starke Abschlüsse führen zu Torfestival

Vor allem die Hausherren starteten druckvoll und wollten dem Gegner keine Chance lassen. So war es Can Bakici, der in der sechsten Minute die Hausherren bereits in Führung brachte. Tolga Imren konnte nach einer guten halben Stunde auf 2:0 stellen und kurz darauf erzielte Lasse Czeschel den 3:0 Pausenstand. Nach der Halbzeit waren die Gäste in der Offensive etwas stärker und schossen sich wenige Minuten nach Wiederanpfiff zurück in die Partie und verkürzten auf 1:3. Die Hausherren schienen wenig beeindruckt und so war es erneut Lasse Czeschel der das 4:1 erzielen konnte. Kevin Nendwich vollendete in Minute 60 einen sehr starken Angriff der Gäste und es gab nochmals Hoffnung auf der Gästeseite. Diese Hoffnung beendete Lasse Czeschel mit seinem Hatrick in Minute 67 und entschied die Partie. Kurz vor Schluss konnten die Gäste noch das Ergebnis per Elfmeter auf 3:5 verschönern.

NAC: Jakob Chiste - Thomas Kral (K), Tolga Imren, Christoph Fehringer - Can Bakici, Tobias Jauschowetz, Lasse Czeschel, Emilian Celo, Pieter Vestjens, Denis Bakici - Mahdi Aouas



Ersatzspieler: Aleksandar Randjelovic, Marco Zapracsny, Lorin Leidenfrost, Niklas Villinger, Michael Gihl, Dominik Hofer



Trainer: Thomas Kral

Columbia Floridsdorf: Amir Bacha, Daniel Emeh, Marcel Neumann, Robert Lalic, Kevin Nendwich (K), Mario Pollack, Rene Amtmann, Marco Josic, Lukas Damjanovic, Antonio Rados, Fabian Pisec



Ersatzspieler: Lukas Rosenberg, Milorad Peric, Ismail Tekcan, Christopher Redl, Daniel Maurer, Klemens Meyer



Trainer: Michael Maurer

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.