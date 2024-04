Gersthofer SV macht im Abstiegskampf wichtigen Punkt gegen FCJ Ottakring

Details Montag, 22. April 2024 09:25

"Jeder Punkt im Abstiegskampf ist enorm wichtig für unser Überleben in der Liga, heute hätte sich die Mannschaft aber drei Zähler verdient." Wolfgang Prochaska, Trainer der Gersthofer Sportvereinigung, trauerte einem möglichen Heimsieg seiner Mannschaft gegen FCJ Alt Ottakring nach. Die Gäste reisten als zweitbestes Frühjahrsteam neben Tabellenführer Vienna an.

Keine Torchance zugelassen - bis zur Nachspielzeit

Die Gastgeber starteten dominant in die Partie und ließen in den ersten 45 Minuten auch quasi nichts zu. Man hatte viel Ballbesitz und ließ Ball und Gegner laufen. Das sollte sich Mitte der ersten Halbzeit lohnen. Boris Biro brachte Gersthof mit einem herrlichen Schlenzer ins Kreuzeck in Front (25.). Auch danach ließ man nichts zu, Ottakring tat sich gegen defensiv gut organisierte Gastgeber schwer. Bis kurz vor der Nachspielzeit von Halbzeit eins - dann schlug der Favorit eiskalt zu. Nach einem Outeinwurf von der rechten Seite, köpfte ein Heim-Spieler den Ball in den Rückraum, wo Paul Keschmann den Ball volley nahm und sehenswert zum 1:1 traf (45.).

Ausgeglichene Partie

Nach dem Seitenwechsel lief die Partie als Pattstellung ab, wobei die Hausherren die besseren Möglichkeiten zu verzeichnen hatten. Philip Bencsik setzte einen Kopfball übers Tor, das wäre der Siegtreffer gewesen. Am Ende blieb es beim 1:1.

Wolfgang Prochaska: "Jeder Punkt im Abstiegskampf ist enorm wichtig für unser Überleben in der Liga, heute hätte sich die Mannschaft aber drei Zähler verdient. Wir haben eigentlich bis kurz vor der Pause nichts zugelassen und dann kassieren wir so einen Gegentreffer. Man darf aber natürlich nicht unzufrieden sein. Jetzt müssen wir uns sehr gut auf Ostbahn vorbereiten."

Gersthofer SV tritt kommenden Freitag, um 18:00 Uhr, bei SC Ostbahn XI an. Einen Tag später empfängt FCJ Alt Ottakring FC A11 - R.Oberlaa.

Gersthofer SV: Mihajlo Zivkovic - Philipp Bencsik, Burak Cakir, Dominik Deptula, Boban Milenkovic - Ercan Cakir (K), Sean Juruk, Ahmetcan Karahasan, Enes Deniz - Boris Biro, Filip Lukasik



Ersatzspieler: Chalid Farag Shahin, Arburim Hiseni, Nicolas Müller, Yuri Grijo Nagy Bom, Can Lachner



Trainer: Wolfgang Prochaska

FCJ Alt-Ottakring: David Domig - Alexander Schmit, Julian Fally, Niklas Schwarzl, Paul Keschmann - Sebastian Krainz, Patrick Neureiter (K), Oliver Neustifter, Tobias Feuchter - Tobias Schumi, Islam Awad



Ersatzspieler: Paul Moser, Ludwig Gabriel, Leon Hammer, Adonis Ghiban, Douglas Escobar Magana, Andreas Krail



Trainer: Stefan Fastlabend

2. Landesliga: Gersthofer Sportvereinigung – FCJ Alt Ottakring, 1:1 (1:1)

45 Paul Keschmann 1:1

25 Boris Biro 1:0

