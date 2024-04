Gersthofer SV überrascht mit Remis bei Ostbahn XI

Details Freitag, 26. April 2024 22:49

"Ich denke über 95 Minuten war es ein absolut gerechtes Remis. Beide Teams hatten ihr Möglichkeiten." Und welche: Sowohl der SC Ostbahn XI, als auch die Gäste, der Gersthofer SV, hatten je einen Elfmeter vergeben. Am Ende trennten sich beide Teams mit einem 1:1-Unentschieden, das für den Tabellenvierzehnten.

Gersthof überrascht - Latte verhindert Führung

Die ersten 30 Minuten gehörten zur Überraschung vieler, den Gästen um Trainer Wolfgang Prochaska. Boris Biro tauchte in der Anfangsphase alleine vor Ostbahn-Keeper Oguz Ünlü auf, schoss aber an die Latte. Kahrahasan schoss wenig später an der zweiten Stange knapp vorbei. Wenig später hatte Biro erneut die Chance alleine vor Ünlü auf 1:0 zu stellen, schob aber am Kasten vorbei. Dann aber hatte Ostbahn plötzlich die Möglichkeit. Zivkovic zeigte aber einen Top-Reflex und verhinderte den Rückstand. "Da hast du drei Topchancen und liegst trotzdem fast mit 0:1 hinten", ärgerte sich Prochaska. Philipp Bencsik brachte die Gäste per Kopfball in der 23. Minute dann aber in Führung.

Ausgleich kurz vor Halbzeit

Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Denis Safin das 1:1 zugunsten von SC Ostbahn XI (40.). Nach einem schlechten Zweikampfverhalten der Gäste kommt Safin im Strafraum zum Abschluss und legt denn Ball trocken unten ins rechte Eck.

Zwei Elfmeter vergeben

Nach einem unglücklichen Handspiel von Cakir pfiff der Schiedsrichter nach dem Seitenwechsel Elfmeter für Ostbahn. Zivkovic im Kasten von Gersthof hielt den Versuch aber glänzend. Kurz darauf die gleiche Situation in der anderen Box: diesmal Elfmeter für Gersthof. Ünlü konnte den schwachen Kahrahasan-Schuss aber sogar fangen. Danach hätte Ostbahn noch zwei Tore machen müssen. Zivkovic hielt aber einmal glänzend und beim zweiten Versuch fehlte die Genauigkeit. Am Ende blieb es bei der Punkteteilung.

Wolfgang Prochaska: "Ich denke über 95 Minuten war es ein absolut gerechtes Remis. Beide Teams hatten ihr Möglichkeiten. Es war jetzt das 3. Spiel in Folge ohne Niederlage aber leider auch immer nur ein Punkt. Wir hätten uns schon früh belohnen können, haben es aber verabsäumt. Dann müssen wir uns aber auch bei Zivkovic bedanken, der uns im Spiel gehalten hat."

Ostbahn XI tritt kommenden Samstag, um 16:00 Uhr, bei FC A11 - R.Oberlaa an. Einen Tag später empfängt Gersthofer SV FAC Wien Amateure.

SC Ostbahn XI: Oguz Ünlü, Salih Yilmaz, Nürettin Köse, Sebastian Brunner (K), Erim Karakaya, Efe Arac, Denis Safin, Oliver Pilarek, Kaan Gökmen, Atilla Dede, Marsellinio Gojkovic



Ersatzspieler: Christoph Feleki, Niklas Gall, Erkan Özkök, Elton Velija, Josef Mostafa, Hasan Gezginadam



Trainer: Coskun Kayhan

Gersthofer SV: Mihajlo Zivkovic - Philipp Bencsik, Burak Cakir, Dominik Deptula, Boban Milenkovic - Ercan Cakir (K), Sean Juruk, Ahmetcan Karahasan, Enes Deniz - Boris Biro, Filip Lukasik



Ersatzspieler: Nicolas Müller, Arburim Hiseni, Chalid Farag Shahin, Franjo Dumancic, Yuri Grijo Nagy Bom



Trainer: Wolfgang Prochaska

2. Landesliga: SC Ostbahn XI – Gersthofer Sportvereinigung, 1:1 (1:1)

40 Denis Safin 1:1

23 Philipp Bencsik 0:1

