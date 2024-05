Zethofer-Doppelpack bringt Wende für Sportunion Schönbrunn gegen Gersthofer SV

Details Donnerstag, 09. Mai 2024 18:41

In einer aufregenden Begegnung der 25. Runde in der 2. Landesliga setzte sich die Sportunion Schönbrunn mit einem 4:2 Heimsieg gegen die Gersthofer Sportvereinigung durch. In einem Spiel, das Spannung bis zur letzten Minute bot, sahen die Zuschauer sechs Tore und dramatische Wendungen, die den Ausgang des Spiels bis zum Schluss offen hielten.

Ein Kampf der Offensiven eröffnet die Partie

Bereits in der 11. Minute eröffnete Artin Akdedian von Schönbrunn den Torreigen mit einem präzisen Schuss nach einer flachen Ecke, womit er seine Mannschaft früh in Führung brachte. In der Folge fallen noch zwei Tore für die Schönbrunner, doch beide Treffer werden wegen Abseits aberkannt. Die Gäste aus Gersthof reagierten jedoch prompt und glichen in der 16. Minute durch Yuri Grijo Nagy Bom durch einen Kopfball in Folge eines schnellen Outeinwurfs von links gekonnt verwertet wurde. Beide Teams schenkten sich nichts und suchten weiterhin den Weg nach vorne, was die Zuschauer begeisterte und das Spiel offen und unterhaltsam gestaltete.

Zweite Halbzeit: Schönbrunn setzt sich durch

Nach dem Seitenwechsel kam Schönbrunn entschlossen aus der Kabine. Jonas Zethofer brachte die Gastgeber in der 50. Minute erneut in Führung, indem er die erste Chance der zweiten Hälfte nutzte. Nur drei Minuten später erhöhte Zethofer nach einem Foulspiel im Strafraum per sicher verwandeltem Elfmeter auf 3:1. Die Sportunion Schönbrunn zeigte sich äußerst effizient und baute ihre Führung in der 67. Minute weiter aus, als Daniel Gasser nach einer Vorlage von J. Zethofer mit einem Flachschuss ins linke Eck traf.

Die Gersthofer gaben sich jedoch nicht geschlagen und kamen in der 84. Minute durch Hamza Kirilmaz, der kurz zuvor eingewechselt wurde, zum 4:2. Kirilmaz nutzte eine Unachtsamkeit in der Schönbrunner Abwehr und brachte etwas Hoffnung zurück ins Team der Gäste. Trotz spätem Druck und einer gelb-roten Karte für Arburim Hiseni in der 90. Minute wegen Foulspiels, konnte Gersthof den Rückstand nicht mehr aufholen.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von intensiven Angriffsversuchen des Gersthofer SV, doch die Sportunion Schönbrunn verteidigte geschickt und ließ keine weiteren Gegentore zu. Als das Spiel nach 95 Minuten beendet wurde, konnte die Sportunion Schönbrunn einen verdienten 4:2 Sieg feiern. Dieser Erfolg in einer so wichtigen Phase der Saison könnte für die Moral und die Tabellenposition von Schönbrunn von großer Bedeutung sein, während Gersthof die Niederlage schnell abhaken muss, um in den nächsten Spielen zurückzuschlagen.

Stimme zum Spiel:

Peter Kostolansky (Sportlicher Leiter Schönbrunn): "Ich denke, dass wir verdient gewonnen haben. Wir sind super reingestartet und haben auch schnell Tore gemacht. Leider sind die Tore aber aberkannt worden. Dann ist vieles für uns gelaufen, auch das schnelle 2:1 und 3:1. Am Schluss sind wir dann etwas geschwommen, aber der Sieg war nicht in Gefahr. Ich bin zufrieden mit der Leistung. Ich denke, dass wir damit auch das Thema Abstieg erledigt haben."

Aufstellungen:

Sportunion Schönbrunn: Mohamed Hassanein - Johannes Pilia, Alexander Jakob, Artin Akdedian, Niko Thurnwald (K) - Adrian Wehr, John Paul Legado, Daniel Gasser - Jonas Zethofer, Clemens Werner, Semir Kovacevic



Ersatzspieler: Muhamed Naschchoew, Armando Trautenberg, Edin Butkovic, Niklas Felix Braun, Mikail Ceri, Tobias Zethofer



Trainer: Peter Kostolansky

Gersthofer SV: Mihajlo Zivkovic - Philipp Bencsik, Burak Cakir, Dominik Deptula, Boban Milenkovic - Ercan Cakir (K), Sean Juruk, Ahmetcan Karahasan, Enes Deniz - Yuri Grijo Nagy Bom, Boris Biro



Ersatzspieler: Rasul Amiri, Chalid Farag Shahin, Arburim Hiseni, Filip Lukasik, Hamza Kirilmaz



Trainer: Wolfgang Prochaska

2. Landesliga: Schönbrunn : Gersthofer SV - 4:2 (1:1)

84 Hamza Kirilmaz 4:2

67 Daniel Gasser 4:1

53 Jonas Zethofer 3:1

50 Jonas Zethofer 2:1

16 Yuri Grijo Nagy Bom 1:1

11 Artin Akdedian 1:0

Foto: privat

