FAC Wien Amateure sind nach Last-Minute-Sieg "Rote Laterne" vorerst los

In einer Begegnung der 25. Runde in der 2. Landesliga Wien konnten die FAC Wien Amateure einen knappen 3:2-Sieg gegen A11 - R.Oberlaa erringen. Das Spiel, das bis zum Schlusspfiff spannend blieb, endete mit einem Treffer durch Rasid Ikanovic in der Schlussminute. Die Amateure des Zweitligisten sind nach dem zweiten "Dreier" im Frühjahr die "Rote Laterne" vorerst los, während die Oberlaaer nach der siebenten Auswärtspleite mit leeren Händen dastanden.

Spannender erster Durchgang

In der 25. Minute brachte Mario Mandl die Heimmannschaft mit einem präzisen Schuss in Führung. Diese Aktion setzte die Gäste unter Druck, die jedoch nicht lange brauchten, um zu antworten. Benjamin Kranz glich das Spiel in der 39. Minute aus, indem er einen Fehler in der FAC-Verteidigung zu nutzen wusste und den Ball gekonnt im Netz unterbrachte. Mit einem Stand von 1:1 gingen die Teams in die Halbzeitpause.

Entscheidung in der Schlussminute

Die zweite Halbzeit begann mit weiterhin intensivem Spiel beider Seiten. Den Amateuren gelang es, erneut in Führung zu gehen, als Mandl in der 56. Minute seinen zweiten Treffer des Abends erzielte. Dieser Führungstreffer schien die Heimmannschaft zu beflügeln, doch die Freude währte nicht lange. Oberlaa bewies Resilienz und kam in der 65. Minute durch einen Freistoß von Adin Salkic zum Ausgleich. Dieser Treffer zum 2:2 versetzte das Spiel in eine Phase, in der beide Teams nach dem entscheidenden Tor suchten.

Als sich das Match seinem Ende zuneigte, schien es, als ob die Punkte geteilt werden würden, doch der FAC hatte andere Pläne. In der 90. Minute nutzte Rasid Ikanovic eine letzte Gelegenheit und schoss das entscheidende Tor zum 3:2 für die Heimmannschaft. Sein Tor in der ließ die Fans jubeln und sicherte den FAC Wien Amateuren drei wichtige Punkte in der Liga.

2. Landesliga: FAC Amat. : R.Oberlaa - 3:2 (1:1)

90 Rasid Ikanovic 3:2

65 Adin Salkic 2:2

56 Mario Mandl 2:1

39 Benjamin Kranz 1:1

25 Mario Mandl 1:0

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter viktoriahaf erstellt.

