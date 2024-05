Nußdorfer AC dominiert gegen FCJ Ottakring mit einem klaren 4:0

Details Sonntag, 12. Mai 2024 12:19

In einem spannungsgeladenen Fußballmatch der 2. Landesliga Wien trafen FCJ Ottakring und Nußdorfer AC aufeinander. Das Spiel, das mit großen Erwartungen begann, endete in einer deutlichen Niederlage für die Heimmannschaft FCJ Ottakring, die mit 0:4 unterlag. Die Gäste aus Nußdorf demonstrierten eine überlegene Leistung und sicherten sich wichtige drei Punkte in der 25. Runde der Liga.

Anfangsphase und Führungstreffer durch Nußdorfer AC

Die Anfangsminuten des Spiels zeigten beide Teams in einer abtastenden Phase, wobei sich keine klaren Chancen ergaben. Doch noch vor der Halbzeitpause, genau in der 40. Minute, gelang es Can Bakici von Nußdorfer AC, das erste Tor zu erzielen. Dieser Treffer setzte nicht nur die Weichen für den weiteren Spielverlauf, sondern brachte auch das Selbstvertrauen in das Spiel der Nußdorfer, die fortan das Spielgeschehen dominierten.

Ausweitung der Führung nach der Halbzeit

Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit legten die Gäste nach. In der 48. Minute war es Lasse Czeschel, der die Führung zum 0:2 ausbaute. Diese schnelle Folge von Toren kurz nach der Pause war ein schwerer Schlag für FCJ Ottakring, die Mühe hatten, ins Spiel zurückzufinden. Nußdorfer AC hingegen spielte mit zunehmender Sicherheit und kontrollierte sowohl den Ball als auch das Tempo des Spiels. Die Effektivität im Abschluss zeigte sich erneut in der 63. Minute, als Can Bakici zum zweiten Mal traf und das Ergebnis auf 0:3 erhöhte. Bakicis Doppelpack unterstrich seine wichtige Rolle im Angriff seines Teams und ließ die Hoffnungen der Heimmannschaft weiter schwinden.

Als ob die Führung noch nicht sicher genug wäre, setzte Tolga Imren in der 77. Minute den Schlusspunkt mit einem vierten Tor, das den Endstand von 0:4 besiegelte. Dieser Treffer war nicht nur eine Demonstration der Stärke von Nußdorfer AC, sondern auch ein Beweis für die Schwächen in der Defensive von FCJ Ottakring, die über das gesamte Spiel hinweg Probleme hatten, die Angriffe der Gäste zu kontrollieren.

Das Spiel endete schließlich ohne weitere Zwischenfälle, und der Schiedsrichter pfiff nach 90 Minuten ohne Nachspielzeit ab. Für Nußdorfer AC war es ein wichtiger Sieg, der ihnen nicht nur drei Punkte in der Tabelle, sondern auch ein bedeutendes Selbstvertrauen für die kommenden Spiele gibt. FCJ Ottakring hingegen muss nach dieser Niederlage zurück an die Zeichentafel, um sich neu zu organisieren und aus den Fehlern zu lernen.

Die Überlegenheit von Nußdorfer AC in diesem Spiel war offensichtlich, und die Mannschaft hat eindrucksvoll gezeigt, wie effektiv sie sein kann, wenn ihre Schlüsselspieler in Form sind. FCJ Ottakring muss hingegen die Defensive verstärken und an der Genauigkeit im Abschluss arbeiten, um in zukünftigen Begegnungen besser abschneiden zu können.

Stimme zum Spiel

"Wir konnten endlich diese negative Auswärtsserie beenden und auch mal wieder auf fremden Rasen einen Dreier mitnehmen", erklärte Sportlicher Leiter Vogl. "Wir sind sehr zufrieden mit unserer Leistung und auch sehr stolz auf unsere jungen Spieler! Wir waren etwas überrascht vom Gegner, weil sie sehr kompakt gestanden sind und sich sehr aufs Verteidigen konzentriert haben. Kurz vor der Pause können wir in Führung gehen und nehmen diesen Schwung mit in die zweite Halbzeit", fügte Sportlicher Leiter Vogl hinzu. "Nach der Pause erzielen wir das 2:0 und nach dem 3:0 war das ganze schon so gut wie entschieden. Jetzt haben wir natürlich schon einen guten Vorsprung auf die unteren Tabellenplätze, jedoch bin ich immer noch vorsichtig und schaue von Spiel zu Spiel wie sich das Ganze entwickelt. Nächste Woche wird gegen die Fortuna sicher nicht leicht und vor allem wird es ein sehr intensives Spiel. Auch in zwei Wochen gegen Ostbahn haben wir noch eine Rechnung offen und wollen natürlich aus beiden Partien Kapital schlagen", berichtete Sportlicher Leiter Vogl.

FCJ Alt-Ottakring: Aigars Kurms - Samuel Chira, Paul Keschmann, Julian Fally - Ludwig Gabriel, Adonis Ghiban, Douglas Escobar Magana, Rafael Wieser, Andreas Krail (K) - Tobias Schumi, Islam Awad



Ersatzspieler: David Domig, Oskar Broukal, Hamza Türksoy, Sebastian Krainz, Luka Stosic, Tobias Feuchter



Trainer: Stefan Fastlabend

NAC: Jakob Chiste - Niko Fischer, Tolga Imren, Lorin Leidenfrost, Christoph Fehringer - Can Bakici, Lasse Czeschel, Michael Gihl (K), Emilian Celo, Denis Bakici - Mahdi Aouas



Ersatzspieler: Aleksandar Randjelovic, Markus Burger, Tobias Jauschowetz, Sadik Emre Akgül, Dominik Hofer, Pieter Vestjens



Trainer: Thomas Kral

2. Landesliga: Ottakring : NAC - 0:4 (0:1)

77 Tolga Imren 0:4

63 Can Bakici 0:3

48 Lasse Czeschel 0:2

40 Can Bakici 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.