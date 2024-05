Spannung in Wien: Post SV Wien setzt sich knapp gegen Wiener Sport-Club 1b durch

Details Sonntag, 12. Mai 2024 13:44

In einer fesselnden Begegnung der 25. Runde der 2. Landesliga in Wien, erzielte Post SV Wien einen knappen 2:1-Sieg gegen den Wiener Sport-Club 1b. Das Spiel, das starke Leistungen und aufregende Tore von beiden Seiten bot und die Zuschauer bis zur letzten Minute in Atem hielt. Die Torschützen des Tages waren Stefan Grbesa und Marko Stojanovic für Post SV, während Jakob Grimm für die Gäste traf. "Es war wirklich von beiden Teams eine starke Leistung, es hätte in jede Richtung ausgehen können", sah Khajik Jerjes, Trainer der Gastgeber, eine spannende Partie.

Früher Führungstreffer setzt den Ton

Die Hausherren starteten dynamisch in das Spiel und setzten die Gäste von Anfang an unter Druck. Selbiges schafften aber auch die Gäste, die sich absolut nicht versteckten. Diese Taktik zahlte sich für Post bereits in der 15. Minute aus, als Stefan Grbesa für Post SV das erste Tor erzielte. Ein Abpraller nach einem Stojanovic-Schuss sprang genau auf den Kopf von Grbesa und der musste nur mehr einköpfen. Diese frühe Führung gab Post SV zusätzlichen Schwung, die Antwort kam aber postwendend.

Keine Zeit zum Verschnaufen

In der 27. Minute gelang es Jakob Grimm, für den Wiener Sport-Club 1b auszugleichen. Nach einer gut koordinierten Angriffsaktion schaffte es Grimm, den Ball aus knapp 20 Metern perfekt ins Eck zu schlenzen. Das Tor zum 1:1 brachte neues Leben in das Spiel und zeigte die Entschlossenheit der Gäste, nicht kampflos nachzugeben.

Entscheidender Treffer kurz vor der Halbzeitpause

Das Spiel blieb ausgeglichen, mit Chancen auf beiden Seiten, bis kurz vor der Halbzeitpause eine weitere entscheidende Szene das Spielgeschehen prägte. In der 37. Minute war es Marko Stojanovic, der den Ball nach Zuspiel von Halil Günay für Post SV im Tor der Gegner versenkte. Dieser Treffer zum 2:1 stellte die Weichen für Post SV, die mit dieser Führung in die Halbzeit gingen.

Spannung bleibt bis zum Schluss

In der zweiten Hälfte des Spiels intensivierten sich die Bemühungen des Wiener Sport-Club 1b, den Ausgleich zu erzielen. Neben einem Stangen-, konnten die Gäste auch einen Lattenschuss verzeichen. Trotz einiger vielversprechender Angriffe und Druckphasen gelang es ihnen jedoch nicht, die Abwehr von Post SV zu überwinden. Die Verteidigung der Hausherren stand sicher und ließ kaum nennenswerte Chancen zu.

Khajik Jerjes: "Es war wirklich von beiden Teams eine starke Leistung, es hätte in jede Richtung ausgehen können. Hätten wir verloren wäre das auch absolut in Ordnung gewesen, weil der Wiener Sport-Club durchaus die Möglichkeiten dazu hatte. Klarerweise freue ich mich aber über den Erfolg."

__________ Post SV: Nemanja Greblic, Lorenz Broermann, Maximilian Bernkop-Schnürch, Lenz Haberler, Albert Nordtveit-Hetesi, Marko Stojanovic, Stefan Grbesa, Halil Günay, Tobias Prinz, Jukka Frühmann (K), Jakob Gumpinger



Ersatzspieler: Michael Kerbl, Can-Polat Yildiz, Mohamed Sobri, Magomed Baibulatov, Jonas Ender, Luca Sulser



Trainer: Khajik Jerjes

__________ Wiener Sport-Club: Alexander Mödlhammer - Jakob Grimm (K), Cihat Kocak, Hannes Küng, Tizian Bender - Navid Fink, Eray Öztürk, Emirhan Tütünci, Liam Kratky - Aleksander Vdovitchenko, Berat Kocak



Ersatzspieler: Tobias Spraider, Johannes Wurm, Maxim Krokhin, Nikola Sokolovic, Stefano Cancar, Mateja Nedeljkovic



Trainer: Alexander Berger

2. Landesliga: Post SV : W. Sport-Club 1b - 2:1 (2:1)

37 Marko Stojanovic 2:1

27 Jakob Grimm 1:1

15 Stefan Grbesa 1:0

