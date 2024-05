SC Columbia Floridsdorf dreht Krimi gegen TWL Elektra 1b

Details Sonntag, 12. Mai 2024 21:25

Im Rahmen der 25. Runde der 2. Landesliga Wien lieferten sich TWL Elektra 1b und SC Columbia Floridsdorf ein packendes Fußballspiel, das die Zuschauer bis zur letzten Minute in Atem hielt. Nach einem ausgeglichenen ersten Durchgang mit einem Halbzeitstand von 1:1, konnte SC Col. Floridsdorf das Spiel in der zweiten Hälfte zu ihren Gunsten entscheiden und gewann knapp mit 3:2.

Erste Halbzeit: Frühe Führung und schnelle Antwort

Das Spiel begann dynamisch mit dem Anpfiff und TWL Elektra 1b überraschte ihre Gegner früh im Spiel. Nach einem Corner haben die Gastgeber sogar eine gute Chance. In der 42. Minute gelang Romario Cekaj der Führungstreffer zum 1:0 für die Heimmannschaft - schöne Umschaltaktion und Tor. Der Jubel auf den Rängen war kaum verklungen, als SC Columbia Floridsdorf nur drei Minuten später durch Lukas Damjanovic den Ausgleich erzielte. Dieses Tor in der 45. Minute brachte den Gästen deutlich sichtbar Auftrieb, und das Team ging mit einem gestärkten Selbstbewusstsein in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Spiel auf Augenhöhe mit spätem Siegestor

Nach dem Seitenwechsel erhöhte TWL Elektra 1b den Druck und es zeigte sich bald, dass sie entschlossen waren, die Führung zurückzuerobern. Dies gelang ihnen in der 62. Minute, als Vladyslav Pigovych per Elfmeter das Spielgerät gekonnt im Netz der Gäste versenkte und zum 2:1 traf. Die Freude bei TWL Elektra 1b währte jedoch nicht lange, denn Floridsdorf zeigte sich erneut widerstandsfähig. Rene Amtmann war es, der in der 72. Minute nach einem Corner den erneuten Ausgleich erzielte und damit das Spiel offen hielt.

Die Spannung im Stadion war greifbar, als sich das Spiel dem Ende zuneigte. Beide Teams kämpften verbissen um den Sieg, aber es war Marco Josic von SC Col. Floridsdorf, der in der 86. Minute den entscheidenden Treffer setzte. Mit einem präzisen Schuss brachte er seine Mannschaft in Folge eines Freistoßes mit 3:2 in Führung. Dieses Tor erwies sich als der Knockout für TWL Elektra 1b, die trotz aller Bemühungen keinen Weg fanden, den Rückstand in den verbleibenden Minuten zu egalisieren.

Das Spiel endete mit einem knappen Sieg für SC Col. Floridsdorf, die sich über wichtige drei Punkte freuen konnten. Für TWL Elektra 1b war diese Niederlage sicherlich enttäuschend, doch die gezeigte Leistung gibt Hoffnung für die kommenden Spiele. Mit diesem intensiven Match bleibt die 2. Landesliga weiterhin spannend und unberechenbar.

Stimme zum Spiel:

Michael Maurer (Trainer Floridsdorf): „Dieser Sieg war ein Sieg der Moral. Zwei mal hinten gewesen und am Ende gegen einen starken Gegner zu gewinnen, zeigt schon dass die Mannschaft einen Schritt nach vorne gemacht hat. Ich bin heute wirklich stolz auf die Jungs und das Match hat auch dem Zuseher einfach richtig Spaß gemacht. Das war ein schöner Abschluss einer guten Woche.“

Aufstellungen:

TWL Elektra 1b: Azizze Touhami, Ibrahim Abd Rabou, David Jurcevic, Vladyslav Pigovych, Oskar Neumann, Tobias Wendl, Moritz Pichler, Marko Vasic, Patryk Dybek, Romario Cekaj, Raphael Grabmüller (K)



Ersatzspieler: Justin Todorovic, Marino Matic, Andre Knezevic, Tobias Dorfinger



Trainer: Vedran Stojak

Columbia Floridsdorf: Amir Bacha, Milorad Peric, Daniel Emeh, Marcel Neumann, Robert Lalic, Kevin Nendwich (K), Mario Pollack, Rene Amtmann, Marco Josic, Daniel Maurer, Lukas Damjanovic



Ersatzspieler: Lukas Rosenberg, Ismail Tekcan, Barbod Mazaheri, Christopher Redl, Yoshiki Nakamura, Klemens Meyer



Trainer: Michael Maurer

2. Landesliga: TWL Elektra 1b : Col Floridsdorf - 2:3 (1:1)

86 Marco Josic 2:3

72 Rene Amtmann 2:2

62 Vladyslav Pigovych 2:1

45 Lukas Damjanovic 1:1

42 Romario Cekaj 1:0

