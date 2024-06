Zethofer führt Sportunion Schönbrunn zu einem klaren Sieg gegen Wiener Sport-Club 1b

Details Montag, 17. Juni 2024 08:39

In der 29. Runde der 2. Landesliga (WIEN) traf die Sportunion Schönbrunn auf den Wiener Sport-Club 1b und konnte sich mit einem überzeugenden 3:0-Heimsieg durchsetzen. Der Held des Abends war Jonas Zethofer, der alle drei Treffer erzielte und somit maßgeblich zum Erfolg seines Teams beitrug. "Es war zum Abschluss noch einmal ein überzeugender Auftritt meiner Mannschaft."

Erste Halbzeit: Ein zäher Beginn

Das Spiel zwischen der Sportunion Schönbrunn und dem Wiener Sport-Club 1b wurde pünktlich angepfiffen und begann zunächst recht ausgeglichen. Beide Mannschaften tasteten sich in den ersten Minuten ab und bemühten sich, die Kontrolle über das Spiel zu gewinnen. Die Defensivreihen standen sicher und ließen kaum nennenswerte Torchancen zu. Die Zuschauer mussten sich daher mit einem eher ereignislosen ersten Durchgang begnügen, in dem es beiden Teams nicht gelang, den entscheidenden Pass in die Spitze zu spielen.

Der Wiener Sport-Club 1b zeigte sich defensiv gut organisiert und machte es den Gastgebern schwer, zu klaren Abschlüssen zu kommen. Auf der anderen Seite versuchte die Sportunion Schönbrunn, durch schnelles Umschaltspiel und über die Flügel Druck aufzubauen, doch die Angriffe blieben meist in der gut gestaffelten Abwehr des Gegners hängen. Die Partie ging somit torlos in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Jonas Zethofer dreht auf

Nach dem Seitenwechsel kam die Sportunion Schönbrunn deutlich besser aus der Kabine und zeigte von Beginn an mehr Entschlossenheit. In der 51. Minute war es schließlich soweit: Jonas Zethofer erzielte das längst überfällige 1:0 für die Gastgeber. Nach einem präzisen Pass in den Strafraum fackelte Zethofer nicht lange und verwandelte eiskalt zur Führung.

Zethofer legt nach

Mit dem Führungstreffer im Rücken spielte die Sportunion Schönbrunn nun befreiter auf und setzte den Wiener Sport-Club 1b zunehmend unter Druck. Die Gäste fanden kaum noch Entlastung und mussten sich vermehrt auf die Abwehrarbeit konzentrieren. In der 63. Minute schlug Zethofer erneut zu und erhöhte auf 2:0. In der Schlussphase machte Jonas Zethofer schließlich seinen Hattrick perfekt: In der 83. Minute erzielte er das 3:0 und krönte damit seine herausragende Leistung an diesem Abend. Mit diesem Treffer war die Partie endgültig entschieden, und Sportunion Schönbrunn konnte einen verdienten Heimsieg feiern.

Das Spiel endete schließlich mit einem klaren 3:0-Erfolg für die Gastgeber, die damit einen versöhnlichen Abschluss der Saison schafften. Die jungen Spieler des Wiener Sport-Club schafften im ersten Jahr der 2. Landesliga den Klassenerhalt und können nächste Saison mit deutlich mehr Erfahrung starten, wenngleich natürlich wieder einige junge Spieler neu antreten werden.

"Es war nach einer schwierigen Saison ein schöner und guter Abschluss, den sich die Jungs so auch verdient haben. Wir hatten oft gute Spiele, konnten uns dann aber nicht belohnen. Gleichzeitig war es auch umgekehrt, dass wir für schlechte Leistungen auch unerwartet belohnt wurden. In Summe ist unser Anspruch aber schon ein anderer."

Sportunion Schönbrunn: Moritz Ehlmaier - Johannes Pilia, Alexander Jakob, Artin Akdedian, Niko Thurnwald (K) - Tobias Zethofer, Semir Kovacevic, John Paul Legado, Daniel Gasser - Milos Stepanovic, Jonas Zethofer



Ersatzspieler: Maurits Veit Hochmiller, Sinare Maiyanka, Mikail Ceri, Adrian Wehr, Mohamed Hassanein, Nenad Nikolic



Trainer: Peter Kostolansky

__________ Wiener Sport-Club: Tobias Spraider - Jakob Grimm (K), Cihat Kocak, Mateja Nedeljkovic - Navid Fink, Eray Öztürk, Hüseyin Veli Yildiz, Andrija Djokic - Amer Duran, Stefano Cancar, Aleksander Vdovitchenko



Ersatzspieler: Sebastian Wagner, Hashim Rexhepi, Johannes Wurm, Petar Zivkovic, Muhammet Sezgin



Trainer: Alexander Berger

2. Landesliga: Schönbrunn : W. Sport-Club 1b - 3:0 (0:0)

83 Jonas Zethofer 3:0

63 Jonas Zethofer 2:0

51 Jonas Zethofer 1:0

