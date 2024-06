SC Ostbahn XI triumphiert knapp über TWL Elektra 1b in spannendem Duell

Details Montag, 17. Juni 2024 09:06

SC Ostbahn XI hat sich zum Saisonabschluss gegen TWL Elektra 1b mit einem 2:1-Sieg durchgesetzt. Die Partie war von Anfang an von hoher Intensität geprägt und bot den Zuschauern einige aufregende Momente. Beide Teams zeigten sich kämpferisch und lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, der erst in der zweiten Hälfte entschieden wurde. "Dass wir uns den Aufstieg in die Wiener Stadtliga noch nehmen haben lassen ist zwar schade aber man muss auch bedenken, von wo wir gekommen sind", war bei Coskun Kayhan nicht nur Wehmut dabei.

Frühe Führung für SC Ostbahn XI

Das Spiel begann pünktlich um 16:00 Uhr und bereits in der Anfangsphase zeigte sich, dass beide Mannschaften gewillt waren, den Platz als Sieger zu verlassen. Die erste nennenswerte Aktion führte auch gleich zum Tor: In der 21. Minute war es Oguzhan Önemli, der für SC Ostbahn XI zum 1:0 traf. Ein gut herausgespielter Angriff wurde von Önemli eiskalt abgeschlossen und brachte die Gastgeber in Führung. Die Defensive von TWL Elektra 1b konnte in dieser Situation nichts mehr ausrichten.

Nach dem frühen Treffer drängte SC Ostbahn XI weiter nach vorne, während TWL Elektra 1b bemüht war, die Kontrolle über das Spiel zurückzugewinnen. Die Abwehrreihen beider Teams standen gut, sodass keine weiteren Treffer in der ersten Halbzeit fielen. Mit einer knappen 1:0-Führung für die Heimmannschaft ging es in die Halbzeitpause.

TWL Elektra 1b gleicht aus, aber Ünver entscheidet das Spiel

Die zweite Halbzeit begann genauso intensiv wie die erste. TWL Elektra 1b kam entschlossen aus der Kabine und zeigte sofort, dass sie das Spiel drehen wollten. In der 51. Minute wurden ihre Bemühungen belohnt: Simon Adogun erzielte den Ausgleich zum 1:1. Ein schöner Angriff, der von Adogun mit einem präzisen Schuss ins Tor abgeschlossen wurde, brachte die Gäste zurück ins Spiel.

Nun war es wieder SC Ostbahn XI, die den Druck erhöhten, um erneut in Führung zu gehen. Das Spiel wogte hin und her, mit Chancen auf beiden Seiten. Doch in der 66. Minute gelang Gökhan Ünver das entscheidende Tor für SC Ostbahn XI. Ünver setzte sich gekonnt durch und schob den Ball am gegnerischen Torwart vorbei ins Netz, womit er seine Mannschaft erneut in Führung brachte.

Trotz intensiver Bemühungen von TWL Elektra 1b, den erneuten Ausgleich zu erzielen, blieb es beim 2:1. Die Abwehr von SC Ostbahn XI hielt dem Druck stand und ließ keine weiteren Treffer mehr zu. Nach 90 spannenden Minuten endete das Spiel schließlich mit einem knappen, aber verdienten Sieg für SC Ostbahn XI.

Coskun Kayhan: "Wir haben die Mannschaft letzte Saison nach 6 Runden und 0 Punkten bzw. Toren übernommen und haben dann noch souverän den Klassenerhalt geschafft. Heuer war die Mannschaft zusammengewürfelt. Wir hatten 2,3 gute Spieler aber der Rest war sehr jung. Trotzdem konnten wir um den Meistertitel mitspielen, obwohl das schon sehr schwer war. Ich gratuliere aber dem LAC weil ich dort auch viele Freunde habe, weshalb ich ihnen den Aufstieg wirklich gönne. Wir haben die letzten 2 Jahre viel erreicht und natürlich ärgert uns der verpasste Aufstieg. Wir werden sehen wie es jetzt weitergeht und ob ich auch nächste Saison Trainer von Ostbahn bin."

2. Landesliga: Ostbahn XI : TWL Elektra 1b - 2:1 (1:0)

66 Gökhan Ünver 2:1

51 Simon Adogun 1:1

21 Oguzhan Önemli 1:0

