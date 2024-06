Tor-Festival zum Saisonabschluss: DSV Fortuna 05 triumphiert gegen Absteiger KSV Siemens Großfeld

Details Montag, 17. Juni 2024 09:12

Im torreichen Aufeinandertreffen zwischen DSV Fortuna 05 und KSV Siemens Großfeld erlebten die Zuschauer ein wahres Tor-Festival. Mit einem Endstand von 7:3 sicherte sich DSV Fortuna 05 einen überzeugenden Sieg in der letzten Runde der 2. Landesliga Wien. Das Spiel, das von Anfang an von intensiven Offensivaktionen geprägt war, ließ die Herzen der Fußballfans höherschlagen und bot zahlreiche sehenswerte Treffer.

Blitzstart und frühe Führung für DSV Fortuna 05

Kaum hatte der Schiedsrichter das Spiel angepfiffen, machte DSV Fortuna 05 klar, dass sie an diesem Tag nichts anbrennen lassen wollten. Bereits in der 6. Minute fiel das erste Tor: Hischam Aouas brachte die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Nur eine Minute später legte Fabian Kühnberger nach und erhöhte auf 2:0. Ein Blitzstart, der die Weichen früh auf Sieg stellte. Beide Spiele waren sehr schön aus der eigenen Abwehr herausgespielt.

KSV Siemens Großfeld versuchte, sich von diesem Schock zu erholen, fand jedoch zunächst keine Mittel gegen die stark aufspielenden Hausherren. In der 14. Minute gelang den Gästen jedoch der Anschlusstreffer: Valentin Stollreiter verkürzte per Elfmeter auf 2:1 und brachte seine Mannschaft wieder ins Spiel.

Doch DSV Fortuna 05 ließ sich nicht beirren und setzte ihr Offensivspiel fort. In der 28. Minute stellte Jakob Linsbichler den alten Abstand wieder her und traf nach einem Ball in die Tiefe zum 3:1. Nur sechs Minuten später war es erneut Linsbichler, der das 4:1 nach einer Flanke markierte und damit den Halbzeitstand besiegelte.

Spannung in der zweiten Halbzeit

Mit einer komfortablen Führung im Rücken ging DSV Fortuna 05 in die zweite Halbzeit, doch KSV Siemens Großfeld zeigte sich kämpferisch und gab sich noch nicht geschlagen. Bereits in der 49. Minute gelang Jason Zou der Treffer zum 4:2 und brachte seine Mannschaft wieder etwas näher heran.

Die Freude der Gäste währte jedoch nicht lange, denn nur zehn Minuten später stellte Aladin Stafa mit dem 5:2 den Drei-Tore-Abstand wieder her. Doch KSV Siemens Großfeld blieb hartnäckig: In der 61. Minute erzielte Peter Beigel das 5:3 und hielt die Hoffnung auf eine Aufholjagd am Leben.

Doch DSV Fortuna 05 hatte an diesem Tag die passenden Antworten parat. In der 68. Minute erhöhte Yannis Vavrik auf 6:3 und machte damit endgültig den Deckel drauf. Den Schlusspunkt setzte erneut Hischam Aouas, der in der 80. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages das 7:3 erzielte und damit den Endstand markierte.

Zemri Deari: "Uns hat der Spielverlauf natürlich in die Karten gespielt, wir waren aber auch spielerisch deutlich besser. Die Jungs haben genau das umgesetzt was wir uns vorgenommen hatten. Mittlerweile versteht die Mannschaft immer besser wie ich mir unseren Fußball vorstelle. Am Ende hätten wir auch höher gewinnen können aber auch so passt das Ergebnis. Zum Abschluss war es noch einmal ein sehr ansehnliches Spiel."

2. Landesliga: Fortuna 05 : Siemens - 7:3 (4:1)

80 Hischam Aouas 7:3

68 Yannis Vavrik 6:3

61 Peter Beigel 5:3

59 Aladin Stafa 5:2

49 Jason Zou 4:2

34 Jakob Linsbichler 4:1

28 Jakob Linsbichler 3:1

14 Valentin Stollreiter 2:1

7 Fabian Kühnberger 2:0

6 Hischam Aouas 1:0

