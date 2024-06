SC Maccabi Wien triumphiert mit knapper Entscheidung gegen Gersthofer SV

Details Montag, 17. Juni 2024 09:22

In einem eher lauen Sommerkick, feierte der SC Maccabi Wien zum Abschluss der 2. Landesliga Wien einen knappe 1:0-Auswärtssieg beim Gersthofer SV. Speziell bei der Mannschaft von Trainer Wolfgang Prochaska war die Luft nach dem geschafften Klassenerhalt draußen. "Der Sieg geht in Ordnung, wir wollten, konnten aber nicht mehr so wirklich", war Prochaska seiner Mannschaft aber nicht böse.

Früher Anpfiff und ausgeglichener Beginn

Die Partie zwischen der Gersthofer Sportvereinigung und dem SC Maccabi Wien wurde um 10:15 Uhr angepfiffen. Beide Teams starteten konzentriert und engagiert in das Spiel. Von Beginn an war zu spüren, dass beide Mannschaften sich nichts schenken würden. Die Abwehrreihen standen zunächst sicher und ließen kaum gefährliche Torchancen zu. Man sah, dass es sich um die letzte Meisterschaftsrunde handelte und es um nichts mehr ging.

Im Mittelfeld lieferten sich die Spieler beider Mannschaften intensive Zweikämpfe. Der SC Maccabi Wien agierte dabei etwas robuster und konnte sich so leichte Vorteile erarbeiten. Dennoch blieben klare Torchancen Mangelware, da beide Teams vor allem darauf bedacht waren, keine Fehler zu machen, die der Gegenseite gefährliche Konter ermöglichten. Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem die Taktik und die Abwehrarbeit im Vordergrund standen.

Entscheidung kurz vor der Halbzeitpause

Die entscheidende Szene des Spiels ereignete sich in der 41. Minute. Nach einem sehenswerten Angriff des SC Maccabi Wien gelangte der Ball zu Krystian Koller, der sich im Strafraum durchsetzen konnte. Koller behielt die Nerven und schob den Ball volley zum 1:0 für den SC Maccabi Wien ein. Dieser Treffer brachte die Gäste kurz vor der Halbzeit in Führung und stellte die Weichen auf Sieg.

Die Gersthofer Sportvereinigung zeigte sich nach dem Rückstand bemüht, schnell zu antworten. Es gelang jedoch nicht. So ging es mit der knappen Führung für die Gäste in die Halbzeitpause.

Vergebliche Ausgleichsbemühungen und sicheres Verteidigen

In der zweiten Halbzeit intensivierte der Gersthofer SV seine Angriffsbemühungen weiter. Doch man sah der Mannschaft an, dass es an diesem Tag nicht mehr sein sollte. Mit viel Einsatz und Leidenschaft versuchten sie, die Defensive des SC Maccabi Wien zu durchbrechen. Am Ende blieb es beim mageren 1:0 für die Gäste.

Wolfgang Prochaska: "Es war ein richtiger Sommerkick von zwei Mannschaften, bei denen es um nichts mehr ging. Meine Jungs wollten zwar, es schaute aber nicht viel mehr als das Bemühen heraus. Daher geht der Sieg für Maccabi auch in Ordnung. Beim SV Gersthof muss man aber jedem Einzelnen zum Klassenerhalt gratulieren, das ist absolut nicht selbstverständlich und sah lange nicht danach aus. Leider verlassen uns wieder einige Spieler, es wird also nicht leichter. Wir werden sehen, wie es in Zukunft weitergeht."

2. Landesliga: Gersthofer SV : Maccabi - 0:1 (0:1)

41 Krystian Koller 0:1

