Post SV Wien ringt FAC Wien Amateure nieder

Details Donnerstag, 15. August 2024 11:59

Post SV traf am Mittwochabend auf die FAC Amateure. Die Gastgeber konnten sich letztlich in der ersten Runde der 2. Landesliga mit 1:0 durchsetzen. Stefan Grbesa war der Goldtorschütze. Die FAC Wien Amateure mussten die letzten 30 Minuten in Unterzahl bestreiten.

Geduldige Taktik führt zum Erfolg

Das Spiel zwischen Post SV Wien und den FAC Wien Amateuren begann verhalten. Den beiden Teams ist anzumerken, dass man sich noch nicht ganz gefunden hat. Man riskiert wenig, versucht in einer guten Defensive zu stehen und so fällt zunächst auch kein Treffer. Dann übernehmen zusehends die Gäste das Kommando, doch Martini vergibt die Top-Chance wenige Meter vor dem Tor. Je näher es dem Ende der ersten Halbzeit kam, desto stärker wurde dann Post SV Wien. In der 45. Minute war es dann soweit: Stefan Grbesa blieb eiskalt und traf nach einem Stellungsfehler der Floridsdorfer zum 1:0 für die Hausherren.

Unterzahl bringt die Entscheidung

Nach der Halbzeitpause versuchten die FAC Wien Amateure, das Tempo zu erhöhen und Druck auf die Defensive von Post SV Wien auszuüben. Man riskiert jetzt, doch die Heim-Mannschaft blieb konzentriert und verteidigte geschickt.

Die Floridsdorfer werfen dann alles nach vorne und finden auch die eine oder andere Chance vor, schwächen sich dann aber selbst. Anton Martinovic kassierte die Gelb-Rote Karte in der 66. Minute, wodurch der FAC dann auch noch in Unterzahl agiert. Und so blieb es dann auch beim knappen Sieg der Heimischen, die damit wunschgemäß in die neue Spielzeit starten.

Stimme zum Spiel:

Peter Weingartmann (Trainer FAC): Wir waren von Beginn an sehr kompakt und richtig gut im Spiel. Wir haben unsere erste Top-Chance durch Martini vergeben und Post hat ihre erste Chance mit dem Halbzeitpfiff genutzt. Zweite Halbzeit waren wir wieder besser im Spiel als der Gegner und hatten mehr Chancen als Post. Auch wenn es insgesamt nicht viele Chancen im Spiel gab. Nach einer sehr harten gelb/roten Karte gegen uns, haben wir nochmal alles versucht, aber es nicht mehr geschafft auszugleichen. Heute bin ich, trotz der Niederlage, stolz auf das Auftreten meiner Mannschaft!"

Aufstellungen:

Post SV: David Ljevar, Maximilian Bernkop-Schnürch, Milos Milutinovic, Lenz Haberler, Marko Stojanovic, Stefan Grbesa, Mohamed Sobri, Tobias Prinz, Jukka Frühmann (K), Egemen Arikan, Jakob Gumpinger

Ersatzspieler: Matthias Johann, Stelios Doujenis, Halil Günay, Magomed Baibulatov, Jonas Ender, Luca Sulser

Trainer: Khajik Jerjes

FAC Wien: Leon Grgic, Anton Martinovic, Yasin Khawasik, Josef Taieb (K), Jawad Nabavi, Ernad Kupinic, Drin Rexha, Rasid Ikanovic, Mert Ucar, Florian Martini, Muhammed Halici

Ersatzspieler: Muhammed Aldirmaz, Christian Iyobosa, Kenan Marhosevic, Luka Lalic, Simon Czaak, Patrik Schiller

Trainer: Peter Weingartmann

2. Landesliga: Post SV : FAC Amat. - 1:0 (1:0)

45 Stefan Grbesa 1:0

