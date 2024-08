SK Cro-Vienna triumphiert in Essling

Details Samstag, 17. August 2024 17:04

Die Auslosung wollte es, dass beide Oberligameister in ihrem ersten Spiel in der 2. Landesliga aufeinander traffen. In einem spannenden Auftaktspiel der 2. Landesliga besiegte der SK Cro-Vienna den SV Essling mit 4:1. Nach einer torlosen ersten Halbzeit legte Cro-Vienna in der zweiten Hälfte eine beeindruckende Leistung an den Tag. Der Matchverlauf zeigt, dass die Gäste ihre Chancen konsequent nutzten, während Essling trotz engagierter Spielweise kaum zu Erfolgen kam.

Torflaute in der ersten Hälfte

In den ersten Minuten zeichnete sich bereits ab, dass beide Mannschaften um jeden Zentimeter kämpfen würden. In der 6. Minute zeigte sich der SV mit einer Hereingabe von Luca Vojinovic, die jedoch von Daniel Kirchner knapp verpasst wurde. Kurz darauf prüfte Daniel Banovic den Esslinger Torhüter Dominik Szucsits mit einem Abschluss aus kurzer Distanz.

Essling hatte in der ersten Hälfte mehrere Chancen. Luca Vojinovic tauchte in der 12. Minute allein vor dem Tor von Antonio Stjepanovic auf, konnte den Gästetorhüter jedoch nicht überwinden. Auch Daniel Kirchner scheiterte in der 28. Minute im Eins-gegen-Eins an Stjepanovic. Trotz dieser Chancen blieben Tore in der ersten Halbzeit aus. Nach 45 Minuten blieb es beim 0:0.

Cro-Vienna dreht auf

In der zweiten Hälfte nahm das Spiel Fahrt auf. In der 56. Minute gelang Cro-Vienna der Durchbruch. Nach einem Getümmel im Esslinger Strafraum kam Anes Avdovic unbedrängt zum Abschluss und traf flach ins rechte Eck zum 0:1. Dies schien der Knotenlöser für die Gäste zu sein. In der 72. Minute erhöhte Ivan Lijesnic mit einem direkt verwandelten Freistoß auf 0:2.

Essling zeigte sich jedoch nicht entmutigt und versuchte weiterhin, den Anschluss zu finden. Doch in der 84. Minute baute Daniel Banovic die Führung von Cro-Vienna weiter aus, nachdem Szucsits einen Schuss zunächst abwehren konnte und Avdovic die Stange traf. Banovic nutzte die Gelegenheit und schob den Ball aus kurzer Distanz zum 0:3 ein.Das 0:4 ließ nicht lange auf sich warten. In der 88. Minute sorgte eine sensationelle Hereingabe von Dario Jevremovic dafür, dass Daniel Blazevic am linken Eck nur noch abstauben musste.

In der Schlussminute gelang dem SV Essling schließlich noch der Ehrentreffer. Nico Wittrich verkürzte auf 1:4 nach einer Vorlage von Luca Vojinovic. Doch dieser Treffer änderte nichts mehr am deutlichen Sieg von SK Cro-Vienna. Das Spiel endete nach fünf Minuten Nachspielzeit mit einem Endstand von 1:4.

2. Landesliga: SVE : Cro-Vienna - 1:4 (0:0)

94 Nico Wittrich 1:4

88 Antonio Budic 0:4

84 Daniel Banovic 0:3

72 Ivan Lijesnic 0:2

56 Anes Avdovic 0:1

