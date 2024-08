Umkämpftes Remis zwischen Nußdorfer AC und Gersthofer SV

Details Sonntag, 18. August 2024 09:42

Der Nußdorfer AC und der Gersthofer SV trennten sich in einem spannenden Auftaktspiel der 2. Landesliga mit einem 1:1-Unentschieden. Während Gersthof in der ersten Halbzeit durch Sean Juruk in Führung ging, konnte Nußdorf dank eines späten Elfmetertores von Mahdi Aouas den Ausgleich erzielen. Beide Teams zeigten eine kämpferische Leistung und sorgten für ein unterhaltsames Spiel für die Zuschauer.

Gersthofer SV mit starkem Beginn

Von Beginn an entwickelte sich ein intensives Spiel zwischen dem Nußdorfer AC und der Gersthofer Sportvereinigung. Das erste Highlight der Partie ließ nicht lange auf sich warten. In der 25. Minute gelang dem Gersthofer SV der erste Treffer des Spiels. Sean Juruk nutzte eine Unaufmerksamkeit der Nußdorfer Abwehr und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Es war ein wohlplatzierter Schuss, der Torwart des Nußdorfer AC hatte keine Chance, den Ball zu halten. Die Führung gab Gersthof einen spürbaren Auftrieb und die Mannschaft drängte weiter auf das Tor der Gastgeber.

Nußdorf hingegen wirkte nach dem Gegentreffer etwas verunsichert und hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zurückzufinden. Trotz einiger Bemühungen gelang es den Hausherren nicht, in der ersten Halbzeit nennenswerte Torchancen zu kreieren. Die Abwehr von Gersthof stand sicher und ließ nur wenig zu. Gersthof im Unterschied hatte noch weitere Möglichkeiten zum Ausbau der Führung, doch es ging mit einer knappen Führung für die Gäste in die Halbzeitpause. Auch wenn die Gäste in der letzten Minute des ersten Abschnitts auf der Linie klären mussten.

Nußdorfer AC zeigt Moral

Nach der Pause kamen die Spieler des Nußdorfer AC mit neuer Energie zurück aufs Feld. Trainer und Mannschaft hatten sich offensichtlich vorgenommen, das Spiel noch zu drehen. Der Druck auf die Abwehr der Gersthofer Sportvereinigung nahm zu und Nußdorf erspielte sich mehr Ballbesitz und erste Chancen.

In der 66. Minute wurde der Einsatz der Gastgeber belohnt. Ein Foulspiel im Strafraum von Gersthof führte zu einem Elfmeter für den Nußdorfer AC. Mahdi Aouas trat an und verwandelte den Strafstoß zum 1:1-Ausgleich. Nach dem Ausgleich versuchten beide Teams, den entscheidenden Treffer zu erzielen. Die Partie blieb bis zum Schluss spannend, doch trotz einiger vielversprechender Ansätze gelang es keiner Mannschaft mehr, den Ball im gegnerischen Tor unterzubringen.

Stimme zum Spiel:

Wolfgang Prochaska (Trainer Gersthof): "Da wir drei Stammkräfte der Vierer-Abwehrkette in der Woche vor dem Meisterschaftsauftakt verloren haben, mussten wir die Vierer-Kette komplett neu zusammenstellen. Ein riesiges Kompliment an jeden einzelnen Spieler. Bei gefühlten 45 Grad bot unser Team ein sehr gutes Auswärtsspiel. Wir gingen durch eine hervorragende Einzelleistung mit einem tollen Schuss aus etwa 17 Metern von halblinks ins kurze Kreuzeck in Führung – ein super Tor. Wir hatten noch 2-3 weitere Top-Möglichkeiten, zwei davon durch Grijo und eine durch den 17-jährigen Lucca Dirsch, der bei seinem Debüt eine sehr gute Leistung zeigte. NAC hatte eine sehr gute Möglichkeit in der 45. Minute, als wir in einen Konter liefen und Yilmaz auf der Linie klären konnte. In der zweiten Halbzeit hatten wir eigentlich alles unter Kontrolle, obwohl NAC dann mehr Ballbesitz hatte. Schon ein, zwei Szenen vor dem strittigen Elfmeter gegen uns waren wir nicht konsequent und gut geordnet gegen den Ball. Daher haben wir das Gegentor quasi herausgefordert. Wir hatten dann durch Sean Juruk noch eine Top-Chance im 1:1 gegen den NAC-Torhüter, jedoch ging der Ball nur wenige Zentimeter am langen Eck vorbei. Der junge Wurm, ebenfalls in seinem Debüt, flankte von der rechten Seite – eine ähnliche Szene wie beim NAC-Elfmeter – jedoch hatte der Schiedsrichter es anders gesehen, als einziger auf dem Platz. Selbst die NAC-Verantwortlichen sahen hier einen klaren Elfmeter. Alles in allem war es eine sehr schnelle, anspruchsvolle Partie. Wir hätten durchaus einen Dreier mitnehmen können, waren jedoch bei unseren Chancen nicht konsequent genug und hatten beim Elfertor Pech. Aber der Start auswärts auf dem NAC-Platz mit unseren Ausfällen war dennoch vollkommen in Ordnung."

2. Landesliga: NAC : Gersthofer SV - 1:1 (0:1)

66 Mahdi Aouas 1:1

25 Sean Juruk 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.