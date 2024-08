DSV Fortuna 05 entscheidet Saisonauftakt bei FCJ Alt-Ottakring für sich

Details Sonntag, 18. August 2024 19:15

"Das "Wie" war mir heute noch nicht so wichtig, was zählt sind die drei Punkte zum Auftakt." Für Zemri Deari, Trainer des DSV Fortuna 05, war der knappe 3:2-Auswärtssieg bei FCJ Alt-Ottakring in die Kategorie "Morgen fragt keiner wie" einzuordnen. Die Partie bot alles, was das Fußballherz begehrt: Fünf Tore, spannende Wendungen und ein Last-Minute-Treffer. Am Ende konnten die Gäste aus Floridsdorf mit einem knappen 3:2-Sieg die Heimreise antreten. Besonders hervorzuheben sind die Doppeltreffer von Finnan Smith für DSV Fortuna 05 und die entscheidende Aktion von Fabian Kühnberger in der Schlussphase.

Frühe Führung für die Gäste

Das Spiel begann temporeich, und bereits in der 18. Minute gingen die Gäste aus Floridsdorf in Führung. Finnan Smith zeigte seine Klasse und brachte DSV Fortuna 05 mit einem präzisen Schuss zum 0:1 in Front. Der frühe Rückstand schien die Heimmannschaft aus Ottakring jedoch nicht aus dem Konzept zu bringen.

FCJ Ottakring erhöhte den Druck und wurde in der 30. Minute belohnt. Erwin Kittinger gelang der Ausgleichstreffer zum 1:1, was die Stimmung im Stadion merklich anheizte. Bis zur Halbzeit blieb es bei diesem Spielstand, doch die Spannung versprach eine aufregende zweite Hälfte.

Hin und Her in der zweiten Halbzeit

Nach dem Wiederanpfiff setzte DSV Fortuna 05 erneut ein Zeichen. In der 58. Minute war es wieder Finnan Smith, der seine Mannschaft mit seinem zweiten Treffer des Abends mit 1:2 in Führung brachte. Es schien, als hätten die Gäste das Spiel nun unter Kontrolle.

Doch FCJ Ottakring zeigte Moral und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 64. Minute erzielte Paul Resetarits das 2:2 und ließ die Fans der Heimmannschaft erneut jubeln. Das Spiel blieb weiterhin offen, und beide Teams suchten nach der entscheidenden Aktion.

Diese sollte schließlich in der 87. Minute kommen. Fabian Kühnberger von DSV Fortuna 05 erzielte den umjubelten Treffer zum 2:3 und brachte seine Mannschaft erneut in Führung. Trotz aller Bemühungen von FCJ Ottakring, die in den verbleibenden Minuten inklusive der vierminütigen Nachspielzeit versuchten den Ausgleich zu erzielen, blieb es bei diesem Spielstand.

Zemri Deari: "Im ersten Meisterschaftsmatch sind immer Emotionen dabei, weil keiner schlecht in die Saison starten will. Da passieren dann oft automatisch ungewohnte Sachen, die sonst nicht passieren. Das Wichtigste heute sind die 3 Punkte, wie wir sie erreicht haben, ist ganz egal. Wir hatten über den Großteil der Partie mehr vom Spiel, dementsprechend geht der Sieg auch in Ordnung. Spielerisch ist aber natürlich noch ordentlich Luft nach oben. Der Wille war aber da und das ist in einem solchen Spiel wichtig."

__________ FCJ Alt-Ottakring: David Domig - Samuel Chira, Niklas Schwarzl, Erwin Kittinger, Paul Sebald, Quirin Wolfrum - Patrick Neureiter (K), Oliver Neustifter - Sebastian Krainz, Tobias Schumi, Paul Resetarits



Ersatzspieler: Maurits Veit Hochmiller, Oskar Broukal, Leon Hammer, Anton Mittermüller, Hewad Jabarkhel, Rafael Wieser



Trainer: Stefan Fastlabend

__________ DSV Fortuna 05: Johannes Brotzge (K), Konstantin Langer, Jakob Linsbichler, Felix Kubeczko, Aladin Stafa, Raphael Kutiak, Luca Centrone, Lukas Schöberl, Martin Blazevic, Fabian Kühnberger, Finnan Smith



Ersatzspieler: Francisco Porras Flores, Toni Borisov, Tim Stärker, Tobias Hell, Luka Savic, Nikolas Keseljevic



Trainer: Zemri Deari

2. Landesliga: Ottakring : Fortuna 05 - 2:3 (1:1)

87 Fabian Kühnberger 2:3

64 Paul Resetarits 2:2

58 Finnan Smith 1:2

30 Erwin Kittinger 1:1

18 Finnan Smith 0:1

