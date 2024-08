Spektakel zum Auftakt: TWL Elektra 1b siegt knapp gegen Sportunion Schönbrunn

Details Sonntag, 18. August 2024 20:04

Ein ereignisreiches Spiel zwischen TWL Elektra 1b und Sportunion Schönbrunn endete mit einem knappen 3:2-Sieg für die Gastgeber. Nach 0:1-Rückstand konnte TWL Elektra 1b das Spiel in der zweiten Halbzeit drehen und sich am Ende nach drei Toren innerhalb von nur 18 Minuten die drei Punkte sichern. Sportunion Schönbrunn kämpfte bis zum Schluss, musste sich jedoch geschlagen geben. "Es war am Ende eine verdiente Niederlage, weil wir körperlich nicht mithalten konnten", war auch Schönbrunn-Trainer Peter Kostolansky natürlich nicht zufrieden.

Führung für Schönbrunn

Das Spiel begann mit hohem Tempo und beiden Teams war der Wille anzusehen, im Auftaktspiel gleich Punkte mitzunehmen. Die erste Halbzeit war von intensiven Zweikämpfen und schnellen Angriffen geprägt, wobei die Abwehrreihen zunächst gut standen und Chancen auf beiden Seiten verhindert wurden. TWL Elektra sorgte mit hohem Pressing immer wieder für Stress in der Abwehrreihe der Gäste. Die machten das aber gut und gingen nach einem weiten Ball über die Verteidigung der Gastgeber in Führung. Walther Urban nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr von TWL Elektra 1b und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung (39.).

Bis zur Halbzeitpause gelang es den Gastgebern nicht, den Rückstand auszugleichen. Die Mannschaft von TWL Elektra 1b ging mit einem knappen Rückstand in die Kabine, war jedoch entschlossen, das Spiel in der zweiten Halbzeit zu ihren Gunsten zu drehen.

Aufholjagd und Entscheidung

Die zweite Halbzeit startete mit einem Paukenschlag für TWL Elektra 1b. Bereits in der 49. Minute gelang Merzak Bouguerzi der Ausgleichstreffer zum 1:1. Der Treffer gab den Gastgebern Auftrieb und sie setzten Sportunion Schönbrunn nun verstärkt unter Druck. Nur drei Minuten später, in der 52. Minute, konnte Simon Adogun die Führung für TWL Elektra 1b erzielen. Mit einem präzisen Abschluss brachte er seine Mannschaft mit 2:1 in Front.

Sportunion Schönbrunn war nun gefordert, wieder zurück ins Spiel zu finden. Doch die Abwehr von TWL Elektra 1b stand in dieser Phase sicher und ließ wenig zu. In der 60. Minute baute David Jurcevic die Führung für die Gastgeber weiter aus. Sein Treffer zum 3:1 schien die Vorentscheidung zu bringen und die Fans von TWL Elektra 1b jubelten.

Doch Sportunion Schönbrunn gab nicht auf und kämpfte weiter. In der 77. Minute gelang Siaka Doumbia der Anschlusstreffer zum 3:2. Die Gäste warfen nun alles nach vorne, um doch noch den Ausgleich zu erzielen. Die Schlussphase des Spiels war von hektischen Szenen und vielen Zweikämpfen geprägt. TWL Elektra 1b verteidigte mit Leidenschaft und versuchte, den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen, was schließlich auch gelang.

Peter Kostolansky: "Wir haben im Vorfeld schon gewusst, dass wir körperlich wohl nicht mithalten können und deswegen haben wir auch anders agiert als sonst. Und vor der Pause haben wir das auch noch super gemacht und mit Chipbällen immer wieder für Gefahr gesorgt. Nach der Pause wollten wir uns dann vermehrt aufs Verteidigen konzentrieren und haben dann innerhalb von knapp 15 Minuten drei Tore kassiert. Nach dem 3:2 waren wir zurück im Spiel und haben auf den Ausgleich gedrängt. Es hat dann leider nicht mehr ganz geklappt."

__________ TWL Elektra 1b: Sebastian Bacu - David Jurcevic, Jonah Koch, Simon Adogun, Marco Kraljevic, Raphael Grabmüller (K) - Damian Barisic, Merzak Bouguerzi, Marko Jovanovic, Tobias Dorfinger - Tobias Wendl



Ersatzspieler: Ariz Saeed, Tarek Ewiss, Marino Matic, Gabriel Juric, Andre Knezevic, Luka Vidic



Trainer: Vedran Stojak

__________ Sportunion Schönbrunn: Ege Eralp - Johannes Pilia, Alexander Jakob, Artin Akdedian, Daniel Rodrigues Alves, Niko Thurnwald (K) - Constantin Ladenbauer, Noah Rois, Tobias Zethofer - Jonas Zethofer, Walther Urban



Ersatzspieler: Lukas Hauer, Tamim Faizi, Angelo Kostic, Shahram Rashidi, Theodor Berke, Siaka Doumbia



Trainer: Peter Kostolansky

2. Landesliga: TWL Elektra 1b : Schönbrunn - 3:2 (0:1)

77 Siaka Doumbia 3:2

60 David Jurcevic 3:1

52 Simon Adogun 2:1

49 Merzak Bouguerzi 1:1

39 Walther Urban 0:1

