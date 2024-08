SC Maccabi Wien dominiert FC A11 - R.Oberlaa mit 3:0

Details Montag, 19. August 2024 09:06

Der SC Maccabi Wien setzte sich in der ersten Runde der 2. Landesliga (WIEN) klar mit 3:0 gegen den FC A11 - R.Oberlaa durch. Die Gäste zeigten von Beginn an eine starke Leistung und gingen früh in Führung. Trotz vereinzelter Chancen konnte die Heimmannschaft nicht zurück ins Spiel finden und sah sich über die gesamte Spielzeit einem überlegenen Gegner gegenüber. "Wir haben einen guten Auftakt hingelegt, speziell wenn man die sommerlichen Temperaturen bedenkt", zeigte sich auch Maccabi-Trainer Milan Sprecakovic nach der Partie zufrieden.

Blitzstart für SC Maccabi Wien

Das Spiel startete mit einem Paukenschlag. Bereits in der 4. Minute gelang Marijan Maric der erste Treffer für SC Maccabi Wien. Nach einem Freistoß von der rechten Seite setzte Maric den Ball unhaltbar ins Tormanneck und brachte sein Team damit früh in Führung. Die Gäste dominierten das Spiel und ließen dem FC A11 - R.Oberlaa kaum Raum zur Entfaltung.

"Wir sind immer wieder gut über die Seiten gekommen und haben so auch das 2:0 erzielt". In der 21. Minute war es erneut Marijan Maric, der nach einem Querpass von der linken Seite die Führung auf 2:0 ausbaute. Bis zur Pause blieb es bei diesem Zwischenstand.

Rote Karte und Entscheidung

In der zweiten Halbzeit zogen sich die Gäste dann etwas mehr zurück, versuchte der FC A11 - R.Oberlaa, mehr Druck zu machen. Die besseren Möglichkeiten hatten aber weiter die Mannen von Maccabi. Zunächst ging ein Versuch nach Stanglpass über das Tor, danach blieb Oberlaa-Keeper Leon Priegl Sieger im Eins-gegen-Eins mit einem Maccabi-Spieler. Kurz darauf war er bei einem Kopfball dann bereits geschlagen, jedoch rettete diesmal die Stange. Die Entscheidung fiel in der 74. Minute, als Ahmetcan Karahasan nach einem weiten Abschlag und einer Kopfballverlängerung aus knapp 16 Metern auf 3:0 erhöhte.

In der 80. Minute sah Patrik Puskas wegen einer Tätlichkeit dann auch noch die Rote Karte. Am Ergebnis änderte sich nichts mehr.

Milan Sprecakovic: "Es war ein schwieriges aber gutes erstes Spiel, in dem man beiden Teams angemerkt hat, dass sie noch nicht da stehen wo sie eigentlich wollen. Wir haben gut begonnen und sind schnell in Führung gegangen und haben speziell erste Halbzeit das Spiel diktiert. Nach der Pause haben wir uns dann ein wenig zurückgezogen um den Gegner herauszulocken. In der Phase hatten wir dann richtig gute Möglichkeiten. Konditionell sind wir noch nicht bei 100%, was angesichts der Temperaturen aber auch kein Wunder ist. Der Sieg geht aus meiner Sicht völlig in Ordnung."

__________ A11 - R.Oberlaa: Leon Priegl - Daniel Kocer, Benjamin Kranz (K), Maximilian Schaden, Lukas Piskazek - Ismail Tekcan, Niklas Foitik, Lukas Damjanovic, Leon Bleyer, Christoph Papai - Patrik Puskas



Ersatzspieler: Mustafa Özgan, Jakob Denk, Tobias Winkler, Mihajlo Vucinic, Adin Salkic, Meris Maljoki



Trainer: Christian Svarc

__________ Maccabi Wien: Mathias Gradl, Laurence Opitz, Majlind Mehmetaj, Mateo Dragicevic (K), Jonathan Pröbstle, Markus Juricek, Mehner Krilic, Sebastian Thienen-Adlerflycht, Ahmetcan Karahasan, Marijan Maric, Aytac Sahin



Ersatzspieler: Niklas Harr, Daniel Briffaut, Stefan Sirkic, Jason Zou, Rijad Husic, Eray Sinavu



Trainer: Milan Sprecakovic , MSc

2. Landesliga: R.Oberlaa : Maccabi - 0:3 (0:2)

74 Ahmetcan Karahasan 0:3

21 Marijan Maric 0:2

4 Marijan Maric 0:1

