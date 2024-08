FAC Wien Amateure und FCJ Alt-Ottakring teilen Punkte

Details Samstag, 24. August 2024 14:13

In einer Begegnung der zweiten Runde der 2. Landesliga trennten sich die FAC Wien Amateure und der FCJ Alt-Ottakring mit einem 2:2-Unentschieden. Beide Teams zeigten an diesem heißen Samstagvormittag auf dem Kunstrasen-Platz in der Hopfengasse großen Einsatz und sorgten für ein packendes Match, das bis zur letzten Minute offen blieb. Besonders bemerkenswert war die Leistung der beiden Torschützen Ernad Kupinic und Senol Hasanoski für die Gastgeber sowie Alexander Neureiter und Andreas Krail für die Gäste.

Turbulenter erster Durchgang

Beide Mannschaften gingen von Anfang an mit hohem Tempo zu Werke. Die Gastgeber spielten komplett in Blau, während die Gäste in Rot aufliefen. Bereits in der 9. Minute hatten die Amateure die erste Möglichkeit, als Sebastian Krainz nach einem Eckball gefährlich wurde, doch Torhüter Leon Grgic parierte den Schuss sicher.

Nur drei Minuten später kam es dann zur ersten entscheidenden Szene: Nach einem Foul im Strafraum der Gäste entschied Schiedsrichter Holzer auf Elfmeter für die Gastgeber. Senol Hasanoski trat an und verwandelte sicher ins linke Eck zur 1:0-Führung für die FAC Amateure. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. In der 19. Minute nutzte Alexander Neureiter eine flache Ecke und traf aus 12 Metern flach zum 1:1-Ausgleich.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit gab es einige Chancen auf beiden Seiten, doch die Torhüter und Abwehrreihen standen sicher. Besonders Josef Taieb hatte nach einer Ecke in der 39. Minute eine gute Kopfballchance, doch sein Versuch ging direkt auf den Torwart. Mit einem 1:1-Unentschieden ging es in die Halbzeitpause.

Spannung bis zur letzten Minute

Nach der Pause erwischten die Gäste den besseren Start. In der 51. Minute gelang Andreas Krail nach einer Ecke ein sehenswertes Tor. Er traf per Volley aus der Drehung zum 2:1 für Alt-Ottakring. Die FAC Amateure zeigten sich jedoch unbeeindruckt und kamen nur vier Minuten später zum Ausgleich. Ein Schuss der Gastgeber konnte Maurits Hochmiller im Tor der Gäste nur zur Seite abwehren, den Abpraller nutzte Ernad Kupinic und stellte auf 2:2.

In der Folgezeit zeigten beide Mannschaften großen Einsatz und waren bemüht, den Siegtreffer zu erzielen. Doch die brütende Hitze machte es den Spielern nicht leicht, sodass viele Angriffe bereits im Ansatz verpufften. Besonders die Amateure hatten noch einige gute Gelegenheiten. So verpasste Rasid Ikanovic in der 78. Minute nur knapp das Tor, als sein Schuss von einem Verteidiger zur Ecke abgefälscht wurde. Josef Taieb köpfte nach dem Corner den Ball an die Latte.

In den letzten Minuten drängten die Gastgeber vehement auf den Siegtreffer. Mert Ucar hatte kurz vor Schluss noch zwei gute Chancen. In der 85. Minute klärte der Gästetorhüter einen Schuss von Ucar gerade noch zur Ecke. In der Nachspielzeit verpasste Ucar dann nur knapp das lange Eck. Schließlich blieb es jedoch beim 2:2-Unentschieden, als der Unparteiische das Spiel nach 94 Minuten abpfiff.

