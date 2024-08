Spannung pur: SC Columbia Floridsdorf siegt dramatisch gegen SC Ostbahn XI

Details Samstag, 24. August 2024 20:10

In einem packenden Spiel der 2. Landesliga hat der SC Columbia Floridsdorf einen knappen 3:2-Sieg gegen den SC Ostbahn XI errungen. Die Partie bot Dramatik bis zur letzten Minute, als beide Teams noch einmal trafen.

SC Ostbahn XI geht in Führung

Columbia ist im ersten Spiel der Saison besser ins Spiel gekommen und hatte von Beginn an das Heft in der Hand. Nach drei guten Chancen, die allerdings vergeben wurden, hat Ostbahn mit der ersten Chance im Spiel nach einer Standardsituation das 1:0 erzielt. Satin wurde nach einem Freistoß auf der zweiten Stange alleine gelassen und netzte zum 1:0. Am Spiel änderte es nicht viel, Columbia mit mehr Ballbesitz und Ostbahn auf Konter ausgerichtet. In der 45 Minute vergab Nakamura die Riesenchance auf das 1:1 und im Gegenstoß hatte Ostbahn Pech, dass der Freistoß von Ilhan in der 47. Minute nur an die Latte ging.

Dramatische Wendungen und späte Tore

Columbia wechselte in der Halbzeit und brachte frische Kräfte. Und wieder war es Columbia die in der zweiten Halbzeit besser starteten. Nach den nächsten Wechseln war es eine Kombination der Wechselspieler, die das 1:1 eingeleitet haben - nach einer schönen Kombination über links schloss Büyüktazim trocken von der Strafraumgrenze zum 1:1 ab. Nur ein paar Minuten später drehte Columbia die Partie dann komplett, nachdem Maurer eine schnelle Umschaltaktionen im kurzen Eck aus spitzen Winkel versenkte.

Anschließend war es Ostbahn, die alles versuchten, um den Ausgleich zu erzielen. Auch hier hatte Columbia wieder Glück bei einem Überraschungsschuss aus dem Mittelfeld, dass der Tormann von Columbia den Ball gerade noch an die Latte lenken konnte. In der Nachspielzeit sah alles bereits nach einem Sieg für Columbia aus, als plötzlich ein Freistoß mit dem Kopf verlängert wurde und Ünver dort stand, wo ein Mann seiner Klasse zu stehen hat und zum 2:2 ausglich. Die Freude bei Ostbahn war fast grenzenlos, doch nur zwei Minuten später brachte Ahmad die Fans von Ostbahn wieder zum Schweigen und drückte den Ball nach einem weiten Out über die Linie. Eine Minute später pfiff der Schiedsrichter die Partie ab.

Stimme zum Spiel:

Michael Maurer (Trainer Columbia Floridsdorf): "Viele haben vor dem Spiel von einem Spitzenspiel in der Liga gesprochen und ich denke dass Spiel hatte wirklich alles was man an einem Freitagabend sehen möchte. Wir haben vor der Partie schon gesagt wir brauchen alle 16 Spieler heute, um zu gewinnen und genau so war es. Die Bank hat uns die Partie heute gewonnen. Ein großes Kompliment an den gesamten Kader, der bis zum Schluss mit Herz und Leidenschaft an den Sieg geglaubt hat."

2. Landesliga: Ostbahn XI : Col Floridsdorf - 2:3 (1:0)

94 Youssef Ahmad 2:3

92 Gökhan Ünver 2:2

72 Daniel Maurer 1:2

64 Batuhan Büyüktazim 1:1

18 Denis Safin 1:0

