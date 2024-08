DSV Fortuna 05 triumphiert gegen SC Maccabi Wien

Der DSV Fortuna 05 setzte sich in einem packenden Duell gegen den SC Maccabi Wien mit 3:1 durch. Bereits früh in der Partie legten die Gäste den Grundstein für ihren Sieg. Trotz einer kämpferischen Leistung der Gastgeber in der zweiten Halbzeit reichte es am Ende nicht, um die Niederlage abzuwenden.

Frühe Dominanz von DSV Fortuna 05

Nach einem etwas verspäteten Anpfiff gelang dem DSV Fortuna 05 ein Blitzstart. Bereits in der dritten Minute traf Felix Kubeczko nach einer Vorlage von links zum 1:0. Die Gäste setzten die Gastgeber weiter unter Druck und erhöhten in der elften Minute durch Finnan Smith auf 2:0. SC Maccabi Wien fand in dieser Phase des Spiels kaum Mittel, um den Druck der Fortuna zu mindern.

In der 24. Minute verpasste Fabian Kühnberger nach einer Hereingabe von rechts knapp das Tor, was das dominierende Auftreten von DSV Fortuna 05 unterstrich. Maccabi Wien hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden, was in der 30. Minute erneut sichtbar wurde, als die Gäste weiterhin alles unter Kontrolle hatten. Kurz vor der Halbzeit zeigte SC Maccabi Wien jedoch erste Lebenszeichen. Ein direkter Freistoß von Marjan Maric wurde von Johannes Brozge im Tor der Gäste mit Hilfe der Latte zur Ecke abgewehrt. Doch die anschließende Ecke brachte nichts ein. In den letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit zeigten die Gastgeber eine deutlich bessere Leistung, doch zur Pause stand es immer noch 0:2.

Eine rote Karte und ein Ehrentreffer

Die zweite Halbzeit begann ohne personelle Wechsel bei DSV Fortuna 05. SC Maccabi Wien drängte auf den Anschlusstreffer, aber in der 53. Minute erlitt das Team einen Rückschlag, als Kapitän Mateo Dragicevic nach einem Foulspiel die rote Karte sah. Trotz der Unterzahl gab sich Maccabi nicht geschlagen. In der 57. Minute schoss Jakob Linsbichler von der Strafraumgrenze ins linke Außennetz.

Eine Trinkpause in der 71. Minute gab beiden Teams die Möglichkeit, kurz durchzuatmen. In der 80. Minute stellte Hannes Röthlin nach einer Ecke von rechts und einer leichten Abfälschung durch einen Verteidiger den Spielstand auf 3:0 für DSV Fortuna 05.

SC Maccabi Wien zeigte jedoch Moral und kämpfte weiter. In der 87. Minute gelang Rijad Husic nach einem sehenswerten Sololauf und einem präzisen Schuss ins lange Eck der Ehrentreffer zum 1:3. Kurz vor Schluss hatte DSV Fortuna 05 noch eine Chance, als Luca Centrone nach einer Ecke von links knapp über das Tor köpfte. Nach fünf Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter das Spiel schließlich ab.

Die frühe Führung und die Überzahl nach der roten Karte für SC Maccabi Wien waren entscheidend für den verdienten Sieg von DSV Fortuna 05. Trotz der Niederlage bewiesen die Gastgeber Kampfgeist und Moral und erzielten am Ende in Unterzahl noch den Ehrentreffer.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mad Man (32080 Bonuspunkte)

2. Landesliga: Maccabi : Fortuna 05 - 1:3 (0:2)

87 Rijad Husic 1:3

80 Hannes Röthlin 0:3

11 Finnan Smith 0:2

3 Felix Kubeczko 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.