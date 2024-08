Sportunion Schönbrunn hält Post SV in Schach - 2:1-Auswärtssieg

Details Sonntag, 25. August 2024 20:02

"Es war das erwartet schwere Spiel, dem meine Mannschaft aber super den Stempel aufdrücken konnte und sich am Ende auch den Sieg absolut verdient hat." Für Peter Kostolansky und seiner Sportunion Schönbrunn war die Auswärtsfahrt zu Post SV absolut eine Reise wert. Die über 90 Minuten klar besseren Gäste, gingen in beiden Halbzeit jeweils früh in Führung. Der Treffer der Hausherren zum zwischenzeitlichen 1:1 war am Ende deutlich zu wenig, vergaben die Gäste doch noch Chancen auf einen höheren Sieg.

Führungstreffer durch Urban

Die Partie startete intensiv, weil Sportunion Schönbrunn gleich zu Beginn ein hohes Tempo vorlegte. Siaka Doumbia hatte bereits nach wenigen Minuten die Führung auf dem Fuß, schoss aber alleinstehend am Tor vorbei (6.). Doch in der 13. Minute erzielte Walther Urban den Führungstreffer für die Gäste. Nach einer guten Aktion schloss der Stürmer zum 1:0 ab. Dieser frühe Treffer brachte Sportunion Schönbrunn in eine komfortable Position und setzte die Heimmannschaft unter Druck. "Danach hatten wir noch eine gute Chance, als Zethofer alleine vor dem Tor scheiterte aber danach haben wir leider aufgehört Fußball zu spielen", gefiel Kostolansky nicht die komplette erste Halbzeit.

Und für die Nachlässigkeit wurde man dann auch bestraft. In der 41. Minute gelang Halil Günay der etwas glückliche Ausgleichstreffer für die Gastgeber. Nach einem Ballverlust der Gäste, spielten die Hausherren einen schnellen und weiten Ball in die Spitze und mit einem präzisen Schuss ins lange Eck via Innenstange, stellte er den Spielstand auf 1:1 und sorgte dafür, dass beide Teams mit einem ausgeglichenen Ergebnis in die Halbzeitpause gingen.

Doumbia sichert den Sieg

Nach dem Seitenwechsel presste Schönbrunn Post SV wieder hoch an und kam nach nicht einmal 3 Minuten zur erneuten Führung. Nach einem Eckball köpfte SU-Kapitän Nico Thurnwald zu Siaka Doumbia und der konnte aus kurzer Distanz auf 2:1 stellen (48.).

Post SV versuchte dann vergebens den Ausgleichstreffer zu erzielen. "Wir waren körperlich schon besser als letzte Woche aber noch nicht so gut, wie wir uns das vorstellen". Mit den zumeist hohen Bällen in die Spitze, hatten die Gäste aber keine Probleme. Schlussendlich blieb es beim knappen aber hochverdienten 2:1-Sieg.

Peter Kostolansky: "Es war das erwartet schwere Spiel, weil es einfach unerträglich heiß war. Wir haben von Beginn an versucht ein gute Angriffspressing zu zeigen und den Gegner so unter Druck zu setzen. Mit dem Führungstor konnten wir uns dann für den Aufwand belohnen. Dass wir nach einer halben Stunde den Druck nicht mehr aufrecht erhalten konnten, war dann auch der Hitze geschuldet. Aus einem unglücklichen Ballverlust haben wir dann noch vor der Pause den Ausgleich kassiert, uns in der zweiten Halbzeit aber schnell wieder belohnen können. Am Ende geht der Sieg in Ordnung."

__________ Post SV: David Ljevar, Maximilian Bernkop-Schnürch, Milos Milutinovic, Lenz Haberler, Stefan Grbesa, Halil Günay, Abdulmalik Ibragimov, Tobias Prinz, Jukka Frühmann (K), Luca Sulser, Jakob Gumpinger



Ersatzspieler: Matthias Johann, Manuel Mala, Stelios Doujenis, Magomed Baibulatov, Jonas Ender, Rabbaani Devniev



Trainer: Khajik Jerjes

__________ Sportunion Schönbrunn: Moritz Ehlmaier - Johannes Pilia, Alexander Jakob, Artin Akdedian, Daniel Rodrigues Alves, Niko Thurnwald (K) - Noah Rois, Tobias Zethofer - Jonas Zethofer, Walther Urban, Siaka Doumbia



Ersatzspieler: Ege Eralp, Constantin Ladenbauer, Lukas Hauer, Angelo Kostic, Shahram Rashidi, Theodor Berke



Trainer: Peter Kostolansky

2. Landesliga: Post SV : Schönbrunn - 1:2 (1:1)

48 Siaka Doumbia 1:2

41 Halil Günay 1:1

13 Walther Urban 0:1

