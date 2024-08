SK Cro-Vienna triumphiert über Nußdorfer AC mit späten Treffern

Details Sonntag, 25. August 2024 21:02

Im ersten Heimspiel der 2. Landesliga setzte sich der SK Cro-Vienna mit einem 2:0-Sieg gegen den Nußdorfer AC durch. Das Spiel war lange Zeit hart umkämpft und beide Mannschaften hatten Chancen, doch letztendlich war es die Heim-Mannschaft, die in den letzten Minuten der Partie zuschlagen konnte. Adrian Nakic und Dario Jevremovic sorgten für die entscheidenden Treffer und sicherten damit den verdienten Sieg für den SK Cro-Vienna, der als Aufsteiger nach zwei Runden von der Tabellenspitze lacht. "Wir wollten den Auswärtssieg bei Essling bestätigen und das ist uns gelungen", war Cro-Vienna-Trainer Anton Grubesic zufrieden.

Torlose erste Halbzeit

Die Begegnung zwischen dem SK Cro-Vienna und dem Nußdorfer AC startete etwas verhalten aber mit leichten Vorteilen für die Gastgeber. "Wir hatten 2-3 Angriffe in der Anfangsviertelstunde, die aber nichts einbrachten", sah Grubesic einen passablen Beginn seines Teams." Die Gäste des NAC versuchten zumeist mit langen Bällen hinter die Abwehr der Hausherren gefährlich zu werden - mit mäßigem Erfolg. Trotzdem kam der NAC nach etwa einer halben Stunde zweimal gefährlich vors Tor, die Abschlüsse waren aber schlussendlich zu unpräzise.

Keine der beiden Mannschaften konnte die gegnerische Abwehr überwinden, sodass es mit einem 0:0 in die Pause ging.

Späte Tore entscheiden das Spiel

Vid Vlasic kam noch vor der Pause für den angeschlagenen Baran Dinli, nach dem Seitenwechsel wurde auch noch Adrian Nakic für Mate Imre eingewechselt und die beide brachten mehr Schwung ins Spiel. Die Hausherren fanden nun gute Möglichkeiten vor, ließen diese aber aus.

In der 85. Minute gelang es schließlich dem SK Cro-Vienna, die Abwehr des Nußdorfer AC zu durchbrechen. Der eingewechselte Vlasic setzte sich im Zweikampf geschickt durch und bediente Adrian Nakic, der von der Sechzehnergrenze das lang ersehnte 1:0 erzielte. Der Jubel auf Seiten der Heimmannschaft war groß, denn dieser Treffer war nicht nur wichtig, sondern auch hochverdient nach der anstrengenden und umkämpften Partie.

Cro-Vienna legte in der 88. Minute dann gleich noch einen Treffer nach. Dario Jevremovic war der Torschütze, der mit seinem Tor alle Zweifel am Sieg beseitigte.

Fadil Mulalic: "Wir wollten nach dem Auswärtssieg bei Essling nachlegen und das ist uns gelungen. Anfangs haben sich beide Mannschaften abgetastet, dann sind wir immer besser in die Partie gekommen. Wir hätten auch schon vor der Pause treffen können, haben unsere Torschützen dann kurz vor und in der Halbzeit aber eingewechselt. Die zwei Jungs haben uns enormen Aufwind beschert. Alles in allem wollten wir den Sieg einfach mehr, obwohl es lange nach einem 0:0 roch. NAC hatte in der Offensive wenige anzubieten und wir waren im Finish dann einfach effizient."

__________ Cro-Vienna: Antonio Stjepanovic - Mario Knezevic, Daniel Blazevic, Ivan Stojanovic (K), Baran Dinli, Ramazan Aslan - David Duric, Ivan Lijesnic, Mate Imre - Antonio Budic, Anes Avdovic



Ersatzspieler: Martin Mijic, Frano Bosnjak, Vid Vlasic, Mateo Brisevac, Adrian Nakic, Dario Jevremovic



Trainer: Anton Grubesic

__________ NAC: Aleksandar Randjelovic, Niko Fischer, Thomas Kral (K), Tolga Imren, Lorin Leidenfrost, Lasse Czeschel, Mahdi Aouas, Sadik Emre Akgül, Lukas Kauderer, Badr Soliman, Jan Stärker



Ersatzspieler: Simon Puig, Emilian Celo, Fabian Mayerhofer, Mario Tomasch, Pieter Vestjens



Trainer: Thomas Kral

2. Landesliga: Cro-Vienna : NAC - 2:0 (0:0)

88 Dario Jevremovic 2:0

85 Adrian Nakic 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.