Gersthofer SV gewinnt Schlagabtausch gegen Wiener Sport-Club 1b

Details Montag, 26. August 2024 08:20

"Man muss der Mannschaft einfach gratulieren - 4 Punkte aus 2 Spielen. Damit haben wohl die wenigsten gerechnet." Wolfgang Prochaska war nach dem packenden Match seines Gersthofer SV in der 2. Runde der 2. Landesliga gegen den Wiener Sport-Club 1b voll des Lobes für sein Team. Beide Mannschaften zeigten von Beginn an vollen Einsatz und Spielfreude. Am Ende setzten sich die Hausherren knapp aber trotzdem verdient mit 3:2 durch.

Blitzstart für Gersthofer SV

Schon in den ersten Minuten zeichnete sich ab, dass es ein aufregendes Spiel werden würde. Die Gersthofer, die zum Auftakt beim NAC einen Zähler holten, erwischten einen Traumstart: Bereits in der 5. Minute erzielte Sean Juruk per Elfmter das 1:0 für die Heimmannschaft. Dem Strafstoß vorausgegangen war ein Foulspiel an Jefimic im Strafraum der Gäste.

Doch der Wiener Sport-Club 1b ließ sich von dem frühen Rückstand nicht entmutigen. In der 12. Minute gelang Marcel Röhricht per Schuss ins lange Eck der Ausgleichstreffer zum 1:1. Das Spiel war wieder völlig offen, und beide Mannschaften suchten weiterhin ihre Chancen. Die besseren bis zur Pause hatten dabei aber die Gastgeber. Einmal blieb Tobias Spaider im Tor der Hernalser Sieger und einmal rettete Grijo-Versuch die Stange für den geschlagenen Schlussmann. "Da haben wir es wirklich verabsäumt nachzulegen."

Chancenwucher und Schlagabtausch

Die zweite Halbzeit begann erneut mit einem Paukenschlag: In der 48. Minute brachte Yuri Grijo Nagy Bom die Gastgeber nach einer Ecke mit seinem Treffer zum 2:1 wieder in Führung. Bereits zuvor hätte man aber treffen können, Edah Music traf jedoch aus knapp 40 Metern nicht ins leere Tor.

Doch die Antwort des Wiener Sport-Club 1b kam wie bereits vor der Pause auch diesmal postwendend. In der 51. Minute traf Gerasim Pavlovic zum 2:2-Ausgleich. Ein zu kurz geklärter Eckball landete direkt beim WSC-Akteur und der knallte die Kugel per Dropkick in die Maschen. Das Spiel entwickelte sich zu einem echten Schlagabtausch.

In dieser Phase war es besonders spannend zu beobachten, wie beide Mannschaften um jeden Zentimeter kämpften und keine der beiden Seiten gewillt war, nachzugeben. Die Zuschauer wurden Zeugen eines echten Fußballkrimis. "So spannend hätte ich es aber nicht gewollt, wenn ich ehrlich bin. Wir hätten zu diesem Zeitpunkt schon klar führen müssen", gefiel Prochaska zwar das Spiel seiner Mannschaft, nicht jedoch die Chancenverwertung.

Siegtreffer

Über einen Sieg jubeln durfte er aber am Ende dann doch. Die Entscheidung fiel schließlich in der 61. Minute: Philipp Bencsik erzielte das per Kopf umjubelte 3:2 für Gersthofer SV. Dieser Treffer brachte die Gastgeber erneut in Führung und sollte sich als spielentscheidend erweisen. Trotz intensiver Bemühungen des Wiener Sport-Club 1b, der bis zur letzten Minute kämpfte, konnte das Team den Ausgleich nicht mehr erzielen.

Wolfgang Prochaska: "Riesenkompliment an das Team, das heute mit 8 Eigenbauspielern angetreten ist. Uns haben Stützen wie Cakir Burak, Semiz, Chaled Shahin Lucca Dirsch und Hamza Kirilmaz gefehlt und das musst du erst einmal kompensieren. Das Spiel war super, die Chancenverwertung weniger. Da hätte ich mir eine frühere Entscheidung gewünscht. Am Ende zählt aber der Sieg und der fühlt sich großartig an. 4 Punkte nach 2 Spielen. Damit hätten wohl die wenigsten gerechnet."

__________ Gersthofer SV: Jaron Iby - Johannes Wurm, Can-Polat Yildiz, Philipp Bencsik, Boban Milenkovic - Yuri Grijo Nagy Bom, Sean Juruk, Edah Music, Enes Deniz, Ercan Cakir (K) - Nedeljko Jefimic



Ersatzspieler: Aleksandar Dimitrijev, Rasul Amiri, Igor Kolakovic, Oleksandr Zhuravlyov, Milos Jovanovic, Karim Riahi



Trainer: Wolfgang Prochaska

__________ Wiener Sport-Club: Tobias Spraider - Nouel Tobdzic, Jakob Grimm (K) - Bora Adam, Eray Öztürk, Houssem Fattoum, Mustafa Kocyigit, Aleksander Vdovitchenko, Lukasz Zagan - Joel Richards, Marcel Röhricht



Ersatzspieler: Eldin Rizvanovik, Gerasim Pavlovic, Marcel Griebus, Hüseyin Veli Yildiz



Trainer: Murat Topal

2. Landesliga: Gersthofer SV : W. Sport-Club 1b - 3:2 (1:1)

61 Philipp Bencsik 3:2

51 Gerasim Pavlovic 2:2

48 Yuri Grijo Nagy Bom 2:1

12 Marcel Röhricht 1:1

5 Sean Juruk 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.