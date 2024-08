SV Essling dominiert A11 - R.Oberlaa mit einem klaren 4:1-Sieg

Details Montag, 26. August 2024 08:36

"Wir wollten uns für das Spiel letzte Woche rehabilitieren, in dem wir ja nicht schlecht gespielt haben, am Ende aber die Tore nicht gemacht haben" Im zweiten Rundenspiel der 2. Landesliga trafen der FC A11 - R.Oberlaa und der SV Essling aufeinander. Der SV Essling konnte einen beeindruckenden 4:1-Sieg einfahren und sich damit drei wichtige Punkte sichern. Entsprechend zufrieden war auch Essling-Trainer Horst Gruber.

Erste Halbzeit: Geduldiges Abtasten und Führung für Essling

Das Spiel begann mit einem vorsichtigen Abtasten beider Mannschaften, wobei keine der beiden Seiten zu Beginn größere Risiken einging. Oberlaa versuchte mit langen Bällen hinter die Abwehr von Essling zu kommen - mit mäßigem Erfolg. Die Gäste aus Essling zeigten sich von Anfang an etwas entschlossener sowie spielfreudiger und suchten den Weg nach vorne. Kurz vor der Halbzeitpause wurden ihre Bemühungen belohnt: In der 44. Minute gelang es Nico Wittrich nach schön herausgespielter Aktion, den Ball im Netz zu versenken und SV Essling mit 1:0 in Führung zu bringen. Dies war ein entscheidender Moment, der den weiteren Spielverlauf maßgeblich beeinflusste.

Essling setzt sich klar durch

Halbzeit zwei begann beinahe wie Halbzeit eins aufhörte - mit einem Treffer der Esslinger. Nico Wittrich lupfte den Ball aber am gegnerischen Torhüter und dessen Kasten vorbei. "In den Umschaltmomenten waren wir aber immer präsent und dann konnten wir uns auch belohnen." In der 57. Minute war es Bernhard Artner, der mit einem direkten Eckball das 2:0 für SV Essling markierte. Der Zwei-Tore-Vorsprung gab den Gästen noch mehr Sicherheit.

Nur neun Minuten später, in der 66. Minute, war es dann Nuri Kilic, der den Vorsprung der Esslinger auf 3:0 ausbaute. Doch der SV Essling hatte noch nicht genug und setzte in der 78. Minute mit einem weiteren Treffer durch Patrick Larisch zum 4:0 noch einen drauf. Die Gäste dominierten das Spiel nach Belieben und zeigten eine beeindruckende Offensivleistung. Zwei Stangenschüsse hätten ebenfalls zu Treffern führen können.

In den letzten Minuten des Spiels konnte der FC A11 - R.Oberlaa jedoch noch einen Ehrentreffer erzielen. In der 86. Minute war es Lukas Damjanovic, der zum 1:4 traf und damit zumindest etwas Ergebniskosmetik betrieb. Das Tor kam allerdings zu spät, um den Spielverlauf noch maßgeblich zu beeinflussen.

Horst Gruber: "Wir sind sehr sehr zufrieden, weil wir uns heute für die gezeigte Leistung auch belohnen und erstmals anschreiben konnten. Kompliment an die Mannschaft, die auf dem kleinen Platz immer versucht hat Fußball zu spielen und sich auch nicht von der eher destruktiven Spielweise des Gegners hat anstecken lassen. Wir haben heute wieder unser wahres Gesicht gezeigt."

___________ A11 - R.Oberlaa: Leon Priegl - Daniel Kocer, Tobias Winkler, Benjamin Kranz (K), Maximilian Schaden, Lukas Piskazek - Niklas Foitik, Lukas Damjanovic, Leon Bleyer, Christoph Papai - Mihajlo Vucinic



Ersatzspieler: Mustafa Özgan, Jakob Denk, Adin Salkic, Marc Bleyer, Tarek Bouguerzi, Meris Maljoki



Trainer: Christian Svarc

___________ SV Essling: Dominik Szucsits - Markus Sramek, Philipp Puza, Anton Heissenberger, Martin Reisinger - Nico Wittrich, Bernhard Artner (K), Karim Sellini - Luca Vojinovic, Krystian Koller, Nuri Kilic



Ersatzspieler: Filip Popovic, Daniel Kirchner, Mario Blaumüller, Patrick Larisch, Dejan Velimirovic, Amir-Parsa Toofan



Trainer: Horst Gruber

2. Landesliga: R.Oberlaa : SVE - 1:4 (0:1)

86 Lukas Damjanovic 1:4

78 Patrick Larisch 0:4

66 Nuri Kilic 0:3

57 Bernhard Artner 0:2

44 Nico Wittrich 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.