ASV 13 Hietzing schießt TWL Elektra 1b mit sieben Toren vom Platz

Details Montag, 26. August 2024 17:28

In einem beeindruckenden Auftritt setzte sich der ASV 13 Hietzing souverän gegen die Gäste von TWL Elektra 1b durch und feierte einen hochverdienten 7:0-Sieg. Für die Hieztinger war es die erste Saisonbegegnung, nachdem das erste Spiel gegen Columbia Floridsdorf wegen Starkregens abgesagt wurde. Damit setzt die Truppe von Trainer Mario Sonnleitner jedenfalls ein deutliches Ausrufezeichen hinsichtlich Titelkampf.

Frühe Dominanz des ASV 13

Bereits in der 13. Minute verwandelte Ali Khodadadzada einen Handelfmeter eiskalt und brachte den ASV 13 mit 1:0 in Führung. Die Hietzinger ließen nicht lange auf das nächste Tor warten. In der 21. Minute war es erneut Khodadadzada, der mit seinem zweiten Treffer auf 2:0 erhöhte. Nur eine Minute später nutzte Anthony Nnadozie einen Patzer des Gästekeepers und traf zum 3:0.

Die Dominanz des ASV 13 setzte sich fort. In der 31. Minute erzielte Khodadadzada seinen dritten Treffer des Tages nach einer mustergültigen Flanke und baute die Führung auf 4:0 aus. Kurz vor der Halbzeit war es wieder Anthony Nnadozie, der nach einer starken Aktion von Stojcevic das 5:0 markierte (35. Minute). Damit war die Partie zur Pause bereits entschieden.

Fortsetzung der Torflut in der zweiten Halbzeit

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich am Spielverlauf wenig. Der ASV 13 dominierte weiterhin und setzte die Gäste aus der TWL Elektra 1b unter Druck. In der 50. Minute erzielte Ali Khodadadzada seinen vierten Treffer des Tages und erhöhte auf 6:0. Der Flügelstürmer der Hietzinger, Noah Rossler, war ebenfalls gut aufgelegt und traf in der 82. Minute zum 7:0-Endstand.

Die Gäste versuchten in der zweiten Hälfte zwar, besser ins Spiel zu kommen, doch die Bemühungen blieben ohne zählbaren Erfolg. Der erste nennenswerte Abschluss der TWL Elektra 1b kam in der 59. Minute, als ein Schuss knapp am Kreuzeck vorbeiging. Auch in der Defensive hatten die Gäste weiterhin Schwierigkeiten, den Angriffswellen des ASV 13 standzuhalten.

Stimme zum Spiel:

Gerhard Frey (Obmann ASV 13): "Natürlich muss man mit so einem Saisonstart zufrieden sein. Wir hätten, um ehrlich zu sein, aber sogar noch mehr Tore erzielen können. Die Burschen haben das sehr gut gemacht und haben nicht nachgelassen. Ich denke, dass wir jetzt auch Selbstvertrauen tanken konnten für die nächsten Spiele. Nach einer schwierigen Vorsaison mit sehr vielen nicht zufriedenstellenden Ergebnissen tut so ein Erfolgserlebnis natürlich doppelt gut."

2. Landesliga: ASV 13 : TWL Elektra 1b - 7:0 (5:0)

82 Noah Rossler 7:0

50 Ali Khodadadzada 6:0

35 Anthony Nnadozie 5:0

31 Ali Khodadadzada 4:0

22 Anthony Nnadozie 3:0

21 Ali Khodadadzada 2:0

13 Ali Khodadadzada 1:0

