Emeh macht für SC Columbia Floridsdorf gegen den Gersthofer SV Sack zu

Details Samstag, 31. August 2024 23:44

In einem mitreißenden Match der 2. Landesliga setzte sich SC Columbia Floridsdorf mit 3:1 gegen die Gersthofer Sportvereinigung durch. Die Heimmannschaft dominierte die Partie von Beginn an und konnte sich früh durch ein Tor von Daniel Maurer in Führung bringen. Trotz eines zwischenzeitlichen Anschlusstreffers der Gäste ließ sich Columbia Floridsdorf den Sieg nicht nehmen und sorgte durch zwei weitere Treffer für klare Verhältnisse. Die Floridsdorfer feiern dait den zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel.

Blitzstart für SC Columbia Floridsdorf

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für die Gastgeber. Bereits in der sechsten Minute gelang Daniel Maurer der Führungstreffer für SC Columbia Floridsdorf. Maurer nutzte eine Unsicherheit in der Abwehr der Gersthofer Sportvereinigung eiskalt aus und versenkte den Ball im Netz. Die erste Halbzeit blieb nach diesem frühen Treffer weitestgehend ereignislos, doch SC Columbia Floridsdorf behielt die Kontrolle über das Spielgeschehen. Die Gäste aus Gersthof konnten nur wenige Akzente setzen. Mit einer 1:0-Führung für Columbia Floridsdorf ging es in die Halbzeitpause.

Spannung in der zweiten Halbzeit

Die zweite Hälfte startete ähnlich dynamisch wie die erste. Bereits in der 50. Minute konnte SC Columbia Floridsdorf seine Führung weiter ausbauen. Simon Reisek traf zum 2:0 und sorgte für Jubel auf den Rängen. Das Tor resultierte aus einem schnellen Angriff über die rechte Seite, bei dem Reisek präzise bedient wurde und den Ball sicher verwandelte.

Doch die Gersthofer Sportvereinigung zeigte Moral und kam in der 61. Minute zurück ins Spiel. Philipp Bencsik erzielte den Anschlusstreffer zum 2:1 und machte die Partie damit wieder spannend. Es schien, als könnten die Gäste nun doch noch einmal für eine Wende sorgen. In dieser Phase des Spiels entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten.

Floridsdorf behielt jedoch die Oberhand und konnte in der 83. Minute für die endgültige Entscheidung sorgen. Daniel Emeh war es, der zum 3:1 traf und damit den Sack endgültig zumachte. Emeh profitierte von einem präzisen Zuspiel in den Strafraum und ließ dem gegnerischen Torwart keine Chance. Damit war der Widerstand der Gersthofer Sportvereinigung endgültig gebrochen.

Stimme zum Spiel:

Michael Maurer (Trainer Columbia Floridsdorf): „Ein Kompliment an die Mannschaft. Wir hatten einen klaren Plan vor dem Spiel und den haben wir eigentlich von Minute eins umgesetzt. Einzig über die Chancenauswertung müssen wir noch einmal reden. Denn wenn du deine Chancen machst, ist in der Halbzeit eigentlich schon alles erledigt und du kannst mit 4:0 führen. So haben wir einen destruktiven Gegner noch Chancen gegeben, wieder in die Partie zu kommen. Gott sei Dank sind wir aber wieder gut aus der Halbzeit gestartet und haben früh das 2:0 erzielt. Gersthof hat eigentlich mit der ersten Chancen das 2:1 erzielt und ist somit wieder ein bisschen zurückgekommen. Aber am Ende war der Sieg hoch verdient und hätte eigentlich auch höher ausfallen müssen. Ich muss meiner Mannschaft - bis auf die Chancenverwertung - ein Lob aussprechen. Sie haben sehr viel umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben.“

Aufstellungen:

Columbia Floridsdorf: Amir Bacha, Milorad Peric, Rilind Ceku, Batuhan Büyüktazim, Robert Lalic, Kevin Nendwich (K), Marco Josic, Simon Reisek, Daniel Maurer, Antonio Rados, Fabian Pisec

Ersatzspieler: Stefan Nesic, Daniel Emeh, David Komarac, Anel Bejzaroski, Ömer Eravci, Youssef Ahmad

Trainer: Michael Maurer



Gersthofer SV: Jaron Iby - Johannes Wurm, Can-Polat Yildiz, Philipp Bencsik, Karim Riahi - Yuri Grijo Nagy Bom, Sean Juruk, Ercan Cakir (K), Enes Deniz - Nedeljko Jefimic, Lucca Dirsch

Ersatzspieler: Aleksandar Dimitrijev, Rasul Amiri, Hamza Kirilmaz, Milos Jovanovic, Edah Music, Albin Sadik

Trainer: Wolfgang Prochaska

2. Landesliga: Col Floridsdorf : Gersthofer SV - 3:1 (1:0)

83 Daniel Emeh 3:1

61 Philipp Bencsik 2:1

50 Simon Reisek 2:0

6 Daniel Maurer 1:0

