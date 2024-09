Remis zwischen FCJ Ottakring und Sportunion Schönbrunn

Details Sonntag, 01. September 2024 07:54

Bei glühender Hitze fand Samstagnachmittag die Partie der 3. Runde der 2. Landesliga Wien zwischen dem FCJ Alt-Ottakring und Sportunion Schönbrunn statt. Fußballerisch waren die Gäste über die 90 Minuten das klar bessere Team, Kapital konnten sie aber keines daraus schlagen. Auch nicht, dass man nach einer Roten Karte für David Domig (FCJ Alt-Ottakring) knapp 20 Minuten in Überzahl war. "Fußballerisch waren wir klar besser aber unser Fitnesszustand erlaubt uns nicht, solche Spiele zu gewinnen", fand Sportunion-Trainer Peter Kostolansky nach dem Spiel klare Worte.

Gäste mit Spielkontrolle

Zu Beginn der Partie tasteten sich beide Mannschaften zunächst ab, ehe die Gäste allmählich die Spielkontrolle übernahmen. Die Mannschaft von Trainer Peter Kostolansky hatte viel Ballbesitz, konnte aus diesem jedeoch kaum Kapital schlagen. Chancen? Fehlanzeige! In Führung sollte man nach einer knappen halben Stunde aber trotzdem gehen. Jonas Zethofer setzte sich überragend gegen einen Gegenspieler durch und vollenedete zum 1:0 (27.). "Super gemacht aber danach haben wir geglaubt, dass es damit getan ist", ärgerte Kostolansky die Reaktion seiner Mannschaft.

Denn die Gastgeber zeigten sich nicht geschockt und versuchten, umgehend zu reagieren. Mit der besten und eigentlich auch einzige Möglichkeit in Durchgang eins, gelang der Ausgleich. Nach einem Freistoß von der Toroutlinie, sah der Schiedsrichter im Strafraum ein Handspiel eines Gäste-Spielers und zeigte auf den Punkt. Patrick Neureiter verwandelte sicher zum 1:1 (39.).

2 Mal Rot

Auch die zweite Hälfte begannen die Gäste dominant und hatten dann auch noch die Mithilfe der Hausherren. Diese gerieten in der 63. Minute in Unterzahl, als Torhüter David Domig aufgrund einer Torchancenverhinderung vom Schiedsrichter mit einer roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Trotz des numerischen Nachteils zeigte der FCJ Ottakring eine kämpferische Leistung und ließ sich nicht unterkriegen.

Die Sportunion Schönbrunn versuchte, die Überzahl auszunutzen und startete mehrere Angriffe, die jedoch nicht konsequent zu Ende gespielt wurden. Es fehlte am Ende der Biss, das Glück zu erzwingen. Kurz vor Ende sah dann Nenad Nikolic Gelb-Rot und so war die numerische Gleichheit wieder hergestellt (85.). Eine letzte Chance hatte noch Torschütze Zethofer, doch er scheiterte am gegnerischen Tormann. Nach dem Spiel fand Kostolansky deutliche Worte.

Peter Kostolansky: "Fußballerisch waren wir klar besser aber wir haben uns quasi kaum Chancen herausspielen können. Außerdem hat uns unser Fitnesslevel nicht erlaubt, dieses Spiel zu gewinnen. Der letzte Punch fehlt und wenn die Jungs nicht selber extra Zeit investieren um daran zu arbeiten, dann werden wir auch diese Saison irgendwo in der Tabelle stehen. Eine gute Mannschaft gewinnt solche Spiele."

__________ FCJ Alt-Ottakring: David Domig - Samuel Chira, Niklas Schwarzl, Erwin Kittinger, Paul Keschmann, Paul Sebald - Patrick Neureiter (K), Oliver Neustifter, Andreas Krail - Sebastian Krainz, Paul Resetarits



Ersatzspieler: Maurits Veit Hochmiller, Leo Pratscher, Julian Stieger, Adonis Ghiban, Islam Awad, Douglas Escobar Magana



Trainer: Stefan Fastlabend

__________ Sportunion Schönbrunn: Moritz Ehlmaier - Johannes Pilia, Alexander Jakob, Nenad Nikolic, Niko Thurnwald (K) - Constantin Ladenbauer, Noah Rois, Shahram Rashidi, Tobias Zethofer - Jonas Zethofer, Siaka Doumbia



Ersatzspieler: Ege Eralp, Lukas Hauer, Yasin Türkmen, Daniel Rodrigues Alves, Angelo Kostic, Theodor Berke



Trainer: Peter Kostolansky

2. Landesliga: Ottakring : Schönbrunn - 1:1 (1:1)

39 Patrick Neureiter 1:1

27 Jonas Zethofer 0:1

