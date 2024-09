SK Cro-Vienna behält auch gegen Wiener Sport-Club 1b weiße Weste - 2:1!

Details Sonntag, 01. September 2024 08:10

Im Rahmen der dritten Runde der 2. Landesliga (WIEN) trafen der Wiener Sport-Club 1b und SK Cro-Vienna aufeinander. Bei brütender Hitze, gelang es den Gästen im 3. Spiel den 3. Sieg einzufahren. Für Anton Grubesic, Trainer der Gäste, jedoch eine Gradwanderung. "Bei solchen Temperaturen um 14 Uhr anzupfeifen ist ein Wahnsinn." Am Ende durfte er sich über einen knappen aber verdienten 2:1-Auswärtssieg freuen.

Starke erste Halbzeit von SK Cro-Vienna

Das Spiel zwischen dem Wiener Sport-Club 1b und SK Cro-Vienna begann mit viel Tempo und intensiven Zweikämpfen. Die Gäste, die durch zwei Siege zum Auftakt als Aufsteiger jede Menge Selbstvertrauen tanken konnten, versuchten von Beginn an das Passspiel der Hausherren zu unterbinden. Man konnte die Passwege geschickt zustellen und auch die langen Bälle der jungen Hernalser hatte man größtenteils gut im Griff. Auf der Gegenseite hatte man aufgrund des guten Pressings nach 20 Minuten die Chance zur Führung und nutzte diese auch. Zivkovic bediente mit einem Pass von der Toroutlinie in den Rückraum Mateo Brisevac und der stellte auf 1:0 (19.).

Nur wenige Minuten später, in der 24. Minute, schlugen die Gäste erneut zu. Ein überragend rausgespielter Angriff über Innenverteidiger Stojanovic, der auf Vlasic weiterleitet und folgend Zivkovic in Szene setzt, der vom gegnerischen Tormann umgeräumt wurde - Elfmeter. Diesen verwandelte Vid Vlasic souverän und erhöhte auf 2:0 für SK Cro-Vienna, zugleich der Pausenstand.

Spannende Schlussphase

In der zweiten Halbzeit probierten es die Gäste zunächst mit Distanzschüssen, die WSC-Goalie Florian Steiger aber gut hielt. Bei einem wohl zu gebenden Strafstoß nach Foul von Steiger an Zivkovic blieb die Pfeife des Schiedsrichters aber stumm.

Doch in der 88. Minute gelang dem Wiener Sport-Club 1b der lang ersehnte Anschlusstreffer. Marcel Griebus zeigte seine Klasse und verkürzte auf 1:2. Dieses Tor entfachte neue Hoffnung bei den Gastgebern, die nun alles daran setzten, in den verbleibenden Minuten den Ausgleich zu erzielen. Kurz darauf trafen die Hausherren auch noch die Latte, beinahe wäre der Ausgleich gelungen.

Trotz der intensiven Bemühungen des Wiener Sport-Club 1b blieb es jedoch beim 2:1 für SK Cro-Vienna.

Anton Grubesic: "In Summe waren wir die reifere Mannschaft und anhand der Torchancen über 90 Minuten auch der verdiente Sieger. Wir waren aber zu leichtfertig was die Chancenverwertung betrifft, speziell nach der Pause hätten wir höher führen müssen. Dann kassierst du am Ende den Anschlusstreffer und kurz darauf auch fast noch den Ausgleich. Blickrichtung der nächsten Spiele müssen wir uns steigern und in der Offensive effizienter werden. Ich muss aber wirklich sagen, dass es ein Wahnsinn ist, bei solchen Temperaturen zu spielen. Ob du da um 14 Uhr anpfeifen musst, weiß ich ehrlich gesagt nicht."

__________ Wiener Sport-Club: Florian Steiger - Nouel Tobdzic, Jakob Grimm (K), Petar Zivkovic - Gerasim Pavlovic, Mustafa Kocyigit, Michael Holla Wartko, Aleksander Vdovitchenko, Tizian Bender - Marcel Röhricht, Marcel Griebus



Ersatzspieler: Tobias Spraider, Mamadi Sangare, Andrija Djokic, Ufuk Tütüncü, Amer Duran, Muhammet Sahin



Trainer: Murat Topal

__________ Cro-Vienna: Antonio Stjepanovic - Mario Knezevic, Vid Vlasic, Daniel Blazevic, Ivan Stojanovic (K), Ramazan Aslan - David Duric, Mateo Brisevac, Adrian Nakic - Anes Avdovic, Marko Zivkovic



Ersatzspieler: Martin Mijic, Frano Bosnjak, Daniel Banovic, Drago Durcevic, Mate Imre, Dario Jevremovic



Trainer: Anton Grubesic

2. Landesliga: W. Sport-Club 1b : Cro-Vienna - 1:2 (0:2)

88 Marcel Griebus 1:2

24 Vid Vlasic 0:2

19 Mateo Brisevac 0:1

