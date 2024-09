SC Maccabi Wien siegt souverän beim SV Essling

In einem Spiel der 2. Landesliga setzte sich der SC Maccabi Wien souverän mit 3:0 beim SV Essling durch. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten aufgrund der hohen Temperaturen konnte Maccabi Wien die entscheidenden Momente nutzen und das Spiel dominieren. Die Tore von Ahmetcan Karahasan und Rijad Husic (2) besiegelten den klaren Sieg der Gäste.

Maccabi Wien geht vor dem Pausenpfiff per Elfmeter in Führung

Die Gastgeber traten in Blau an, während die Gäste in Rot aufliefen. Von Beginn an war spürbar, dass die hohen Temperaturen beiden Teams zu schaffen machten. Bereits in der 20. Minute wurde bemerkt, dass die Hitze das Spieltempo beeinträchtigte.

Obwohl sich beide Mannschaften um Offensivaktionen bemühten, blieben klare Torchancen in den ersten 30 Minuten aus. Am auffälligsten waren die jungen Fans des SV Essling, die mit einer Trommel für lautstarke Unterstützung sorgten. In der 27. Minute gab es eine erste Trinkpause, um den Spielern etwas Erholung zu verschaffen.

Der Durchbruch gelang schließlich dem SC Maccabi Wien in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Nachdem die Gäste in der 45. Minute einen Elfmeter zugesprochen bekamen, trat Ahmetcan Karahasan an und verwandelte sicher zum 0:1.

Husic schnürt Doppelpack

In der zweiten Halbzeit gab es keine Wechsel bei den Gästen. Essling versuchte nun, mehr Druck aufzubauen. In der 53. Minute hatte Daniel Kirchner eine vielversprechende Chance, als er seinen Gegenspieler überlief und in den Strafraum zog, jedoch den Ball zu weit vorlegte und der Torwart von Maccabi Wien klären konnte.

Doch Maccabi Wien blieb weiterhin gefährlich. In der 61. Minute zeigte Rijad Husic seine Klasse und traf mit einem eleganten Lupfer über den Torhüter zum 0:2. Dieses Tor gab den Gästen noch mehr Sicherheit. Drei Minuten später, in der 64. Minute, wurde erneut eine Trinkpause eingelegt, um den Spielern etwas Erholung zu ermöglichen.

Die Partie wurde in den folgenden Minuten intensiver, wobei der SV Essling versuchte, einen Anschlusstreffer zu erzielen. Doch die Defensive von Maccabi Wien stand sicher und ließ keine größeren Chancen zu. In der 90. Minute setzte Rijad Husic den Schlusspunkt, als er von rechts im Strafraum mit einem Flachschuss ins lange Eck traf und somit den Endstand von 0:3 herstellte. Das Spiel endete nach 97 Minuten mit einem verdienten Sieg für den SC Maccabi Wien, der mit einer starken Leistung und cleverer Spielweise den SV Essling bezwang.

Stimmen zum Spiel:

Christian Friedl (Obmann Stv. Essling):

Er war sehr heiß heute und Maccabi Wien konnte damit besser umgehen. Der Sieg geht absolut in Ordnung. Manche Schiedsrichterentscheidungen sind vermutlich auch hitzebedingt doch in Frage zu stellen gewesen, die waren zwar nicht spielentscheidend haben unsere Spieler aber aus dem Konzept gebracht. Die kompaktere Mannschaft mit dem besseren Konzept hat heute verdient gewonnen. Wir müssen das analysieren und werden unsere Schlüsse daraus ziehen.

Milan Sprecakovic (Trainer Maccabi Wien):

Wir wussten was in Essling auf uns zukommt, hatten jahrelang richtige Battles hier. Als klassische Kunstrasenmannschaft tun wir uns auf Rasen richtig schwer. Deshalb und weil es so heiß war wollten wir das Tempo raus nehmen um in den gewissen Momenten da zu sein. Wir haben lieber den Ball und pressen auch gern an, das ging heute nicht. Am Anfang haben wir ein bisschen gebraucht und wir waren nervös, da war Essling die ersten 25 Minuten überlegen. Ab Minute 30 wurden wir besser und natürlich hat uns der Zeitpunkt des ersten Tor (Anmerkung: Strafstoß in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit) war perfekt für uns und hat uns extrem geholfen. Wir waren in der ersten Halbzeit nicht das bessere Team. Für die 2. Halbzeit haben wir uns vorgenommen uns auf die Defensive zu konzentrieren und auf Umschaltmomente zu warten, so war dann das 2:0. Da wusste ich, dass wir die 3 Punkte holen. Danach haben wir das Ergebnis verwaltet und bei Essling ging durch die Wechsel auch die Balance verloren. Abschließend möchte ich sagen, dass ich mich sehr freue, dass Essling aufgestiegen ist. Sie werden sich sicher in der 2. Landesliga etablieren und haben auch Potenzial für mehr. Eine tolle Anlage, gute Infrastruktur, ein gutes Trainerteam und viel Nachwuchs. Und viele Fans haben sie auch, das bereichert jede Liga.

Aufstellungen:

SV Essling:

Filip Popovic - Markus Sramek, Anton Heissenberger, Dejan Velimirovic, Martin Reisinger (38. Patrick Hofecker) - Nico Wittrich (HZ. Patrick Larisch), Bernhard Artner (K/HZ. Daniel Kirchner), Karim Sellini - Luca Vojinovic, Krystian Koller (70. Mario Blaumüller), Nuri Kilic (70. Amir-Parsa Toofan)

Ersatzspieler: Christoph Czapka, Daniel Kirchner, Patrick Hofecker, Mario Blaumüller, Patrick Larisch, Amir-Parsa Toofan

Trainer: Horst Gruber

Maccabi Wien: Mathias Gradl, Laurence Opitz, Daniel Briffaut (90. Moritz Kriegler), Majlind Mehmetaj (K/75. Nico Gerak), Aytac Sahin, Mehner Krilic, Sebastian Thienen-Adlerflycht (90. Eray Sinavu), Rijad Husic, Ahmetcan Karahasan (64. Stefan Sirkic), Marijan Maric, Lazar Tasic

Ersatzspieler: Niklas Harr, Stefan Sirkic, Moritz Kriegler, Nico Gerak, Eray Sinavu

Trainer: Milan Sprecakovic , MSc

Gelbe Karten:

Bernhard Artner (11. Foul), Andreas Ableidinger (Trainer, 54. Kritik), Patrick Larisch (60. Foul), Nuri Kilic (66. Foul), Horst Gruber (Trainer, 75. Kritik) bzw. Daniel Briffaut (4. Foul), Majlind Mehmetaj (73. Foul), Sebastian Thienen-Adlerflycht (73. Unsportl.), Marijan Maric (79. Unsportl.) Lazar Tasic (90. Foul), Mehner Krilic (94. Foul).

Schiedsrichter: Harun Suta, Peter Fröhlich (1. Assistent) und Faruk Can (2. Assistent).

Essling, 150 Zuseher

