Tor-Festival - TWL Elektra 1b besiegt SC Ostbahn XI mit 6:2 - harte Kritik von Ostbahn-Trainer Coskun

"Ich frage mich was 17- oder 18-jährige TWL-Spieler am Samstagabend nicht spielen können und wir deswegen Sonntagmittag bei 40 Grad spielen müssen". Ostbahn-Trainer Coskun Kayhan übte nach der klaren 2:6-Niederlage gegen TWL Elektra 1B harte Kritik am Spielplan des Wiener Fußballverbandes. Nur wenig besser kamen seine eigenen Jungs bei der Analyse davon - diesen unterstellte er zu einem großen Teil mangelnde Disziplin. Dabei gingen die Gäste sogar mit 1:0 in Führung.

Gästeführung hält nur kurz

"Bis zum 1:0 waren wir super im Spiel, danach haben wir es komplett aus der Hand gegeben." Ostbahn hielt mit den Jungs von TWL Elektra 1B lange gut mit, ging sogar in Führung. In der 27. Minute fiel das erste Tor des Spiels zugunsten der Gäste. Gökhan Ünver traf für SC Ostbahn XI und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Doch diese Führung hielt nicht lange, denn nur fünf Minuten später konnte Damian Barisic für TWL Elektra 1b den Ausgleich erzielen. Sein Treffer in der 32. Minute zum 1:1 war der Auftakt einer starken Phase der Heimmannschaft.

Kurz vor der Halbzeitpause gelang es TWL Elektra 1b dann sogar, das Spiel zu drehen. Oskar Neumann traf in der 39. Minute zum 2:1 und brachte seine Mannschaft damit in Führung. Mit diesem Ergebnis ging es in die Kabinen, und die Gastgeber konnten mit einer knappen, aber wichtigen Führung in die zweite Halbzeit starten.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann genauso turbulent wie die erste endete. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Damian Barisic mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 3:1 für TWL Elektra 1b. Dieser Treffer gab den Gastgebern weiter Auftrieb und setzte SC Ostbahn XI unter Druck.

In der 55. Minute machte Gabriel Juric das 4:1 für TWL Elektra 1b, wodurch das Spiel scheinbar entschieden war. SC Ostbahn XI gab sich jedoch nicht geschlagen und konnte durch Oguzhan Önemli in der 59. Minute auf 4:2 verkürzen. Doch jegliche Hoffnungen auf ein Comeback wurden schnell zunichte gemacht, als Raphael Grabmüller in der 75. Minute das 5:2 für die Heimmannschaft erzielte.

Den Schlusspunkt setzte Gabriel Juric mit seinem zweiten Treffer des Tages in der 83. Minute zum 6:2. Dieses Tor besiegelte den deutlichen Sieg für TWL Elektra 1b und ließ keine Zweifel am Ausgang des Spiels mehr aufkommen.

Coskun Kayhan: "Wir haben absolut verdient verloren, obwohl wir bis zum 1:0 gut mitgehalten haben. Aber es ist kein Problem ein Match nach Führung zu verlieren, etwas ganz anderes ist es aber wenn der eine oder andere Spieler glaubt er kann wie ein "Star" auftreten und muss sich nicht in den Dienst der Mannschaft stellen. Mir ist die taktische Einstellung sehr wichtig und wenn das die Spieler nicht annehmen, kommt so etwas dabei raus. Das wird jedenfalls Konsequenzen haben. Wir sind weit davon entfernt um den Titel mitzuspielen. Ein gesicherter Mittelfeldplatz ist aktuell das Höchste der Gefühle.

Außerdem muss ich harte Kritik an den Verantwortlichen der Liga üben. Was ein 17- oder 18-jähriger Spieler am Samstagabend zu tun hat, dass er nicht Fußball spielen kann, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Stattdessen müssen dann Spieler, die am nächsten Tag arbeiten müssen bei 40 Grad in der Mittagshitze spielen. Das kann eigentlich nicht sein."

__________ TWL Elektra 1b: Sebastian Bacu - Jonah Koch, David Jurcevic, Simon Adogun, Marco Kraljevic, Raphael Grabmüller (K) - Oskar Neumann, Tobias Dorfinger, Merzak Bouguerzi, Damian Barisic - Marko Jovanovic



Ersatzspieler: Ariz Saeed, Tarek Ewiss, Marino Matic, Gabriel Juric, Andre Knezevic, Luka Vidic



Trainer: Vedran Stojak

__________ SC Ostbahn XI: Christoph Feleki, Salih Yilmaz, Sebastian Brunner, Erim Karakaya, Efe Arac, Denis Safin, Gökhan Ünver (K), Berat Kocak, Oguzhan Önemli, Nürettin Köse, Muharrem Ilhan



Ersatzspieler: Samuel Özdemir, Niklas Gall, Denis Ivanovic, Tunahan Bagirtlak, Josef Mostafa, Ali Yilmaz



Trainer: Coskun Kayhan

2. Landesliga: TWL Elektra 1b : Ostbahn XI - 6:2 (2:1)

83 Gabriel Juric 6:2

75 Raphael Grabmüller 5:2

59 Oguzhan Önemli 4:2

55 Gabriel Juric 4:1

47 Damian Barisic 3:1

39 Oskar Neumann 2:1

32 Damian Barisic 1:1

27 Gökhan Ünver 0:1

