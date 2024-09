Stojcevic-Treffer beschert ASV 13 drei Punkte gegen Post SV Wien

Details Montag, 02. September 2024 19:37

In einer packenden Partie der 2. Landesliga setzte sich ASV 13 Hietzing mit 3:2 gegen Post SV Wien durch. In einem Spiel, das bis zur letzten Minute hart umkämpft war, wechselte die Führung mehrfach. Am Ende waren es die Gäste aus Hietzing, die als Sieger vom Platz gingen. Die Gäste feiern damit den zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel und starten damit wunschgemäß in die neue Saison.

Ein ausgeglichener Beginn

Bereits in der 9. Minute brachte Mohamed Sobri den Post SV mit 1:0 in Führung. Doch die Gäste aus Hietzing ließen sich davon nicht beeindrucken und kämpften sich zurück ins Spiel. In der 39. Minute gelang es Noah Rossler, den Ausgleich zum 1:1 zu erzielen. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeitpause.

Spannung bis zum Schluss

Die zweite Halbzeit begann ebenso aufregend wie die erste endete. Bereits kurz nach Wiederanpfiff, in der 46. Minute, brachte Ali Khodadadzada ASV 13 Hietzing mit 2:1 in Führung. Damit ist das Spiel gedreht. Die Gäste schienen nun die Oberhand zu gewinnen und setzten die Hietzinger weoter unter Druck.

Doch der Post SV gab sich nicht geschlagen. In der 79. Minute konnte Jakob Gumpinger zum 2:2 ausgleichen. Das Spiel war nun wieder völlig offen, und beide Mannschaften kämpften verbissen um den Sieg.

In der Schlussphase der Partie sollte jedoch ASV 13 Hietzing das letzte Wort haben. Kurz vor dem Abpfiff, in der 89. Minute, erzielte Mateo Stojcevic das entscheidende Tor zum 3:2 für die Gäste - er ist nach einem Freistoß, nachdem der Goalie den Ball nicht festhalten konnte, zur Stelle. Dieser späte Treffer sicherte ASV 13 den Sieg und besiegelte das Schicksal des Post SV.

Stimme zum Spiel:

Gerhard Frey (Obmann ASV 13): "Wir nehmen die drei Punkte natürlich gerne mit. Dieses Mal war es enger als in der Vorwoche. Wir haben aber gewusst, dass es uns Post SV nicht leicht machen wird. Die Jungs haben es aber wieder sehr gut gemacht und ich denke, letztlich auch verdient gewonnen. So darf es weitergehen. Wir müssen aber weiter hart arbeiten. Auch in der 2. Landesliga wird einem nichts geschenkt."

2. Landesliga: Post SV : ASV 13 - 2:3 (1:1)

89 Mateo Stojcevic 2:3

79 Jakob Gumpinger 2:2

46 Ali Khodadadzada 1:2

39 Noah Rossler 1:1

9 Mohamed Sobri 1:0

