Spannendes Remis zwischen DSV Fortuna 05 und FAC Wien Amateure

In der 3. Runde der 2. Landesliga kam es zum Duell zwischen DSV Fortuna 05 und den FAC Wien Amateuren. Trotz eines frühen Rückstands bewies Fortuna 05 Kampfgeist und sicherte sich in den letzten Minuten ein 2:2-Unentschieden.

FAC Wien Amateure mit der frühen Führung

Die Partie begann sofort mit hohem Tempo. Schon in der 20. Minute gelang es den FAC Wien Amateuren, durch Ernad Kupinic mit 1:0 in Führung zu gehen. Kupinic nutzte eine Unachtsamkeit in der Defensive von Fortuna 05 aus und brachte sein Team früh in Führung.

Fortuna 05 zeigte sich von dem frühen Gegentor wenig beeindruckt und bemühte sich um den Ausgleich. Trotz einiger guter Gelegenheiten gelang es ihnen jedoch nicht, vor der Halbzeit den Ball im gegnerischen Tor unterzubringen. Die Abwehr der FAC Wien Amateure stand sicher und ließ keine größeren Chancen zu, sodass es mit einer 1:0-Führung der Gäste in die Pause ging.

Aufholjagd und späte Dramatik

Nach dem Seitenwechsel startete DSV Fortuna 05 mit frischem Elan in die zweite Halbzeit. Dies zahlte sich bereits in der 47. Minute aus, als Felix Kubeczko den viel umjubelten Ausgleich zum 1:1 erzielte. Kubeczko nutzte einen Abpraller im Strafraum eiskalt aus und brachte sein Team zurück ins Spiel.

Das Spiel blieb weiterhin spannend, und beide Mannschaften kämpften um die Führung. In der 62. Minute gelang es den FAC Wien Amateuren erneut, in Führung zu gehen. Mert Ucar verwandelte eine Vorlage mustergültig zum 2:1 und brachte die Gäste wieder in Vorteil. Fortuna 05 musste nun erneut einem Rückstand hinterherlaufen.

Die Partie wurde hitziger, und in der 84. Minute musste DSV Fortuna 05 einen Rückschlag hinnehmen, als Raphael Kutiak mit einer Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Trotz der Unterzahl gab das Heimteam nicht auf und drängte weiter auf den Ausgleich.

Die Bemühungen von Fortuna 05 wurden schließlich in der 88. Minute belohnt. Fabian Kühnberger erzielte den erlösenden Treffer zum 2:2 und ließ die Fans jubeln. Kühnberger traf nach einem schönen Solo und sicherte seinem Team somit einen wertvollen Punkt im Kampf um die oberen Tabellenplätze.

Stimme zum Spiel:

Peter Weingartmann (Trainer FAC Amateure): "Wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft und hätten uns heute 3 Punkte verdient. Wir gingen durch einen Schuss innerhalb vom 16er von Ernad Kupinic in Führung. Nach Wiederbeginn müssten wir zwar einen Gegentreffen hinnehmen, aber wir waren trotzdem voll im Spiel. Mit dem ersten Ballkontakt nach seiner Einwechslung erzielte Mert Ucar per Abstauber den vermeintlichen Siegestreffer. Aber leider mussten wir dann kurz vor Schluss noch das bittere 2:2 hinnehmen. Wir haben gut gespielt, aber uns leider selbst nicht mit 3 Punkten belohnt.

Aber am Sonntag haben wir schon die nächste Möglichkeit es besser zu machen. Und mit einer Leistung wie gegen Fortuna ist gegen jede Mannschaft alles möglich."

2. Landesliga: Fortuna 05 : FAC Amat. - 2:2 (0:1)

88 Fabian Kühnberger 2:2

62 Mert Ucar 1:2

47 Felix Kubeczko 1:1

20 Ernad Kupinic 0:1

