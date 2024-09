Last-Minute-Treffer bringt SK Cro-Vienna 4. Sieg im 4. Spiel

Details Freitag, 06. September 2024 22:14

Ein packendes und hart umkämpftes Spiel zwischen SK Cro-Vienna und SC Columbia Floridsdorf endete mit einem dramatischen 1:0-Sieg für die Hausherren. Die Partie in der 4. Runde der 2. Landesliga (Wien) war bis zur letzten Minute spannend und bot den Fans vor allem in der zweiten Halbzeit jede Menge Dramatik. Der entscheidende Treffer fiel erst in der Nachspielzeit durch Anes Avdovic. "Wir wussten um die Stärke von Columbia - umso stolzer sind wir auf den Sieg gegen eine Top 5-Mannschaft der Liga", war Anton Grubesic, Cro-Vienna-Trainer zufrieden.

Der Jubel kannte in der Kabine der Hausherren nach dem Sieg keine Grenzen

Überfall der Hausherren

"Wir hatten Glück, dass wir nach 5 Minuten nicht 0:2 in Rückstand gelegen sind. Columbia wollte uns anfangs fressen", wusste Grubesic auch ob des Glücks, das sein Team in der Anfangsphase hatte. Zunächst hatten die Gäste bei einem Lattentreffer Pech, kurz darauf bleib Cro-Vienna-Keeper Stjepanovic nach Fehler in der Defensive im Eins-gegen-Eins mit dem gegnerischen Spieler Sieger.

Danach entwickelte sich ein Kampfspiel in dem David Duric (SK Cro-Vienna) nach einer knappen halben Stunde mit einer Knöchelverletzung vom Feld musste. Bis zur Pause änderte sich aber nichts mehr am Spiel.

Horrorfoul

Nach dem Seitenwechsel dauerte es keine 5 Minuten bis die Zuschauer den ersten (negativen) Höhepunkt der zweiten Halbzeit sahen. Robert Lalic sah nach einem herben Foulspiel zunächst nur die Gelbe Karte. Nach Intervention des Assistenten änderte der Unparteiische seine Meinung und zeigte dem Übeltäter nach einem Foul mit gestrecktem Bein auf Kniehöhe die Ampelkarte (50.).

Columbia agierte im Anschluss viel mit langen Bällen. Brisevac hatte auf der Gegenseite mit einem Lattenschuss Pech.

Last-Minute-Sieg

In der 90. Minute belohnten sich die Hausherren für ihren unermüdlichen Einsatz. Anes Avdovic erzielte das erlösende 1:0 für SK Cro-Vienna, nachdem er einen Abpraller nach Brisevac-Schuss unter die Latte knallte. Sein Treffer sorgte für großen Jubel auf den Rängen und auf dem Spielfeld. Die Gäste aus Floridsdorf hatten kaum noch Zeit, auf diesen späten Rückschlag zu reagieren. In der verbleibenden Nachspielzeit von vier Minuten gelang es SK Cro-Vienna, die knappe Führung zu verteidigen und den wichtigen Heimsieg unter Dach und Fach zu bringen.

Anton Grubesic: "Wir wussten um die Stärke von Columbia Floridsdorf, die sicher unter die Top 5-Mannschaften der Liga gehören. Am Anfang hatten wir richtig Glück, dass wir nicht gleich in Rückstand gelegen sind. Danach haben wir uns reingekämpft und am Ende das Glück auch ein wenig erzwungen. Wir haben einen starken und breiten Kader, müssen aktuell drei Spieler aus dem Mittelfeld vorgeben. Das ist nicht leicht aber wir werden eine Lösung finden. Der enorm gute Saisonstart hilft da natürlich."

Michael Maurer (Trainer Columbia Floridsdorf): "Gratulation an Cro-Vienna zum Sieg, die bis zur letzten Minute alles versucht haben die 3 Punkte zu holen. Wir haben es heute nicht geschafft in unser Spiel zu kommen und haben uns gegen einen gut strukturierten Gegner schwer getan. Dass es das Schiedsrichterteam leider nicht geschafft hat, das Spiel unter Kontrolle zu halten und sehr viele einseitige Entscheidungen getroffen hat, hilft am Ende des Tages leider auch nicht. Aber von Emotionen und Fehlentscheidungen lebt der Fußball und wir werden nächste Woche wieder ein anderes Spiel von uns sehen."

2. Landesliga: Cro-Vienna : Col Floridsdorf - 1:0 (0:0)

91 Anes Avdovic 1:0

