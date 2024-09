Reaktion auf Debakel - Ostbahn besiegt Post SV nach Rückstand

Details Samstag, 07. September 2024 11:58

SC Ostbahn XI-Trainer Coskun Kayhan kündigte nach der klaren 2:6-Niederlage letzte Woche gegen TWL Elektra 1B Konsequenzen an, die zwar teamintern behandelt wurden aber beim gestrigen 2:1-Sieg gegen Post SV ihre Wirkung zeigten. Zwar gingen die Gäste vor der Pause in Führung, doch die Gastgeber zeigten nach dem Seitenwechsel eine Reaktion und konnten das Spiel spät noch drehen. Für Kayhan nicht mehr als ein Sieg, "denn aktuell fehlt uns noch die Konstanz."

Ostbahn hatte wieder Grund zu jubeln (Archivbild)

Post SV geht in Führung

Von Beginn an war klar, dass beide Mannschaften hochmotiviert in dieses Spiel gehen würden. Die Hausherren wollten eine Reaktion auf das Debakel in der letzten Runde zeigen. Und auch die Gäste wollten nach zwei Niederlagen in Folge wieder anschreiben. Die erste wirklich nennenswerte Aktion führte dann auch direkt zum ersten Tor des Abends. In der 38. Minute gelang Mohamed Sobri (aus abseitsverdächtiger Position?) der Treffer für die Gäste. Mit der knappen Führung ging es auch in die Kabinen.

SC Ostbahn XI dreht das Spiel

In der zweiten Halbzeit erhöhte SC Ostbahn XI den Druck auf die Gäste und spielte quasi auf ein Tor. Die Mannschaft wusste, dass sie ihre Chancen besser nutzen musste, um das Spiel zu ihren Gunsten zu drehen. Lange sah es jedoch so aus, als würde die Abwehr von Post SV halten. Es dauerte bis zur 81. Minute, bis der erlösende Ausgleichstreffer fiel. Oguzhan Önemli war der Mann des Moments, als er den Ball ins Netz beförderte und damit das 1:1 erzielte. Die Erleichterung und der Jubel bei den Fans und Spielern von SC Ostbahn XI waren enorm.

Doch damit nicht genug: Das Spiel war noch nicht zu Ende, und die letzten Minuten versprachen, hochdramatisch zu werden. Tatsächlich setzte SC Ostbahn XI alles daran, das Blatt endgültig zu wenden, und diese Bemühungen wurden belohnt. In der 90. Minute gelang Tunahan Bagirtlak das entscheidende Tor zum 2:1.

Coskun Kayhan: "Vor der Pause war es ausgeglichen. Post hat aus einem aus meiner Sicht klaren Abseitstor die Führung gemacht. Nach der Pause haben wir auf eine 3er-Kette umgestellt und dann hat das Spiel uns gehört. Man muss aber auch sagen, dass Post die Chance aufs 2:0 ausgelassen hat. Wenn wir das Tor kassieren, weiß ich nicht, ob wir nochmals zurückkommen. Aber so konnten wir das Match noch drehen. Die Reaktion der Mannschaft war top aber es nicht mehr als ein Sieg. Aktuell fehlt uns die Konstanz und die müssen wir erst gewinnen. Von Zielen á la Meistertitel oder Top 3-Platz will ich aktuell nichts hören. Soweit sind wir noch lange nicht und außerdem ist die Liga heuer sehr ausgeglichen."

__________ SC Ostbahn XI: Samuel Özdemir, Salih Yilmaz, Sebastian Brunner (K), Efe Arac, Denis Safin, Gökhan Ünver, Berat Kocak, Niklas Gall, Oguzhan Önemli, Atilla Dede, Muharrem Ilhan



Ersatzspieler: Christoph Feleki, Mikail Ünlü, Kaan Solmaz, Tunahan Bagirtlak, Eyüp Ibrahimoglu, Ali Yilmaz



Trainer: Coskun Kayhan __________ Post SV: David Ljevar, Maximilian Bernkop-Schnürch (K), Milos Milutinovic, Stelios Doujenis, Marko Stojanovic, Stefan Grbesa, Halil Günay, Mohamed Sobri, Rabbaani Devniev, Tobias Prinz, Jakob Gumpinger



Ersatzspieler: Gabriel Sokcic, Abdulmalik Ibragimov, Jonas Ender, Manuel Mala, Egemen Arikan, Luca Sulser



Trainer: Khajik Jerjes

2. Landesliga: Ostbahn XI : Post SV - 2:1 (0:1)

93 Tunahan Bagirtlak 2:1

81 Oguzhan Önemli 1:1

38 Mohamed Sobri 0:1

