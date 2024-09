Kirchner-Show bei Essling-Sieg gegen NAC

Details Sonntag, 08. September 2024 14:06

"Heute konnten wir unser Manko, nicht genug aus unseren Chancen zu machen, ablegen und einen verdienten Heimsieg feiern." Horst Gruber sah beim 5:2-Heimsieg seines SV Essling gegen den Nußdorfer AC vor allem zwei überragende Spieler in seinen Reihen. Kapitän Bernhard Artner, der aus der Defensive seine jungen Vordermänner "dirigierte" und der alles überstrahlende 4-Tore-Mann Daniel Kirchner.

Essling konnte sich mit dem klaren 5:2 über den 2. Saisonsieg freuen (Archivbild)

Essling startet stark

Die Partie begann mit einem druckvollen Auftritt des SV Essling, der sich gute Chancen herausspielen, diese aber wie in den Spielen zuvor noch nicht nutzen konnte. "Das ist aktuell noch unser Manko, heute war es aber glücklicherweise nicht ausschlaggebend", war Gruber nach der Führung erleichtert. Halbzeit eins gehörte nämlich ganz Daniel Kirchner. Der eröffnete den Torreigen und brachte die Gastgeber mit 1:0 in Führung (28.). Der Stürmer ließ sich nicht lange bitten und legte nur vier Minuten später nach. In der 32. Minute erzielte Kirchner seinen zweiten Treffer des Tages und baute den Vorsprung auf 2:0 aus.

Der doch ersatzgeschwächte Nußdorfer AC versuchte, dem Druck standzuhalten und kam in der 34. Minute durch Lasse Czeschel nach einem Abstimmungsfehler der Gastgeber zum Anschlusstreffer. Doch die Hoffnung auf eine schnelle Wende währte nur kurz. Essling reagierte prompt und stellte in der 35. Minute durch den jetzt schon Dreifach-Torschützen Kirchner den alten Abstand wieder her.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach der Halbzeitpause wechselten beide Mannschaften jeweils doppelt und nahm einen ähnlichen Verlauf wie im ersten Durchgang. Essling blieb jedoch die spielbestimmende Mannschaft und konnte in der 61. Minute erneut jubeln. Luca Vojinovic erzielte das 4:1 und brachte sein Team damit endgültig auf die Siegerstraße.

Doch damit nicht genug. In der 64. Minute war es wieder Daniel Kirchner, der an diesem Tag einfach nicht zu stoppen war. Mit seinem vierten Treffer erhöhte er auf 5:1 und besiegelte damit den klaren Erfolg seines Teams. Der Nußdorfer AC konnte zwar in der 78. Minute durch Jan Stärker noch einmal auf 5:2 verkürzen, doch dies blieb letztlich nur Ergebniskosmetik.

Horst Gruber: "Am Ende war es ein verdienter Erfolg, den ich vor allem zwei Spieler zuschreiben möchte. Zum einen natürlich Kirchi (Anm. Daniel Kirchner), der zumeist nur an seinen Toren gemessen wird, heute aber richtig rausgehaut hat. Und zum anderen unseren Kapitän Bernhard Artner, der das Spiel aus dem Mittelfeld perfekt dirigiert und seine jungen Mitspieler entsprechend geführt hat. Wir waren heute effizienter als die Spiele zuvor, haben aber noch immer viele Chancen vergeben. Trotzdem bin ich natürlich sehr zufrieden."

__________ SV Essling: Filip Popovic - Patrick Hofecker, Philip Koller, Anton Heissenberger, Dejan Velimirovic - Nico Wittrich, Bernhard Artner (K), Karim Sellini, Patrick Larisch - Daniel Kirchner, Nuri Kilic



Ersatzspieler: Dominik Szucsits, Kilian Eder, Mario Blaumüller, Luca Vojinovic, Sebastian Nichitoi, Krystian Koller



Trainer: Horst Gruber

__________ NAC: Aleksandar Randjelovic, Niko Fischer, Thomas Kral (K), Tolga Imren, Can Bakici, Lasse Czeschel, Mahdi Aouas, Flavio Grubmayr, Mario Tomasch, Jan Stärker, Pieter Vestjens



Ersatzspieler: Simon Puig, Lorin Leidenfrost, Emilian Celo, Philipp Reisinger, Sadik Emre Akgül, Badr Soliman



Trainer: Thomas Kral Foto: Lisa-Marie Gruber

2. Landesliga: SVE : NAC - 5:2 (3:1)

78 Jan Stärker 5:2

64 Daniel Kirchner 5:1

61 Luca Vojinovic 4:1

35 Daniel Kirchner 3:1

34 Lasse Czeschel 2:1

32 Daniel Kirchner 2:0

28 Daniel Kirchner 1:0

