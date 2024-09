Gersthofer SV siegt nach spektakulärer Aufholjagd gegen TWL Elektra 1b

Details Sonntag, 08. September 2024 15:07

In der 2. Landesliga setzte sich der Gersthofer SV in einer unglaublichen Partie mit 4:3 gegen TWL Elektra 1b durch. Nach einem Halbzeitrückstand von 1:3 drehten die Gastgeber das Spiel in den letzten Minuten und sicherten sich drei wertvolle Punkte. Besonders Dreifach-Torschütze Albin Sadik und der Torschütze des späten Siegtreffers, Hamza Kirilmaz, glänzten mit ihren Toren und führten Gersthof zum Sieg. "Unglaublich was dieses Team zustande gebracht hat", war der Jubel bei Gersthof-Trainer Wolfgang "Bulle" Prochaska überschwänglich.

Gersthof feierte gegen TWL Elektra 1B ein nicht mehr für möglich gehaltenes Comeback

Früher Rückstand für Gersthof - schnelle Antwort

Das Spiel begann intensiv und bereits in der vierten Minute ging TWL Elektra 1b durch Oskar Neumann nach einem Fehler der Gersthofer mit 1:0 in Führung. Es dauerte nicht lange, bis die Antwort der Gersthofer Sportvereinigung kam. In der siebten Minute gelang Albin Sadik mit dem Ausgleichstreffer zum 1:1 der erste seiner drei Treffer an dem Tag. Das markierte den Anfang eines aufregenden Spiels.

Die Gäste, die mit mehreren Spielern der Kampfmannschaft antraten, ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken und stellten in der 12. Minute erneut durch Oskar Neumann die Führung wieder her. Wieder war dem Tor eine Unachtsamkeit der Hausherren vorausgegangen. Damit stand es 2:1 für TWL Elektra 1b. In der 27. Minute baute Gabriel Juric die Führung der Gäste auf 3:1 aus.

Prochaska war mit seinem Team in dieser Phase überhaupt nicht zufrieden, wechselte im Verlauf der ersten Halbzeit bereits dreimal. Der Gersthofer SV ging mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Halbzeitpause.

Spektakuläre Aufholjagd

Die zweite Halbzeit startete ähnlich aufregend wie die erste, die Tore sollten aber nur mehr auf einer Seite fallen. Albin Sadik war erneut zur Stelle und verkürzte in der 50. Minute auf 2:3. Damit war der Glaube an eine mögliche Aufholjagd wieder geweckt, und die Heimmannschaft setzte alles daran, das Spiel zu drehen.

Der Druck auf TWL Elektra 1b nahm weiter zu, und die Prochaska-Jungs nutzten ihre Chancen. In der 82. Minute war es wieder Albin Sadik, der mit seinem dritten Tor des Tages den Ausgleich zum 3:3 erzielte. Damit war das Spiel wieder völlig offen, und die letzten Minuten versprachen höchste Spannung.

Der entscheidende Moment kam schließlich in der 93. Minute, als Hamza Kirilmaz das 4:3 für Gersthofer SV erzielte. Der Jubel bei den Hausherren kannte im Anschluss keine Grenzen mehr.

Dreifach-Torschütze Albin Sadik und Gersthof-Cheftrainer Wolfgang Prochaska

Wolfgang Prochaska: "Unglaublich was dieses Team heute zustande gebracht hat. TWL Elektra ist mit 8 Spielern aus der Kampfmannschaft angetreten. In der ersten Halbzeit haben wir es ihnen viel zu einfach gemacht, bei jedem Gegentor vorher einen Fehler eingestreut. Da ist mir nichts anderes übrig geblieben als noch vor der Halbzeitpause zu reagieren und Wechsel vorzunehmen. In der Halbzeit habe ich den Jungs gesagt, dass sie Ruhe bewahren müssen, wir sicher noch zu unseren Chancen kommen und die haben sie dann eiskalt genutzt. Besonders freut es mich für den 18-jährigen Albin Sadik, den wir geholt haben aber noch ein wenig gebraucht hat um sich an den Erwachsenenfußball zu gewöhnen. Respekt und Gratulation an meine Mannschaft."

__________ Gersthofer SV: Jaron Iby - Johannes Wurm, Can-Polat Yildiz, Philipp Bencsik, Boban Milenkovic - Yuri Grijo Nagy Bom, Sean Juruk, Enes Deniz, Ercan Cakir (K) - Nedeljko Jefimic, Albin Sadik



Ersatzspieler: Mihajlo Zivkovic, Hamza Kirilmaz, Oleksandr Zhuravlyov, Edah Music, Lucca Dirsch, Karim Riahi



Trainer: Wolfgang Prochaska

__________ TWL Elektra 1b: Sebastian Bacu - Jonah Koch, David Jurcevic, Simon Adogun, Marco Kraljevic - Oskar Neumann, Tobias Dorfinger, Calvin Stifter, Damian Barisic, Raphael Grabmüller (K) - Gabriel Juric



Ersatzspieler: Ariz Saeed, Tarek Ewiss, Marino Matic, Tobias Wendl, Marko Jovanovic, Luka Vidic



Trainer: Vedran Stojak

2. Landesliga: Gersthofer SV : TWL Elektra 1b - 4:3 (1:3)

93 Hamza Kirilmaz 4:3

82 Albin Sadik 3:3

50 Albin Sadik 2:3

27 Gabriel Juric 1:3

12 Oskar Neumann 1:2

7 Albin Sadik 1:1

4 Oskar Neumann 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.