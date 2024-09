FAC Wien Amateure triumphieren deutlich über SC Maccabi Wien

Details Montag, 09. September 2024 08:48

In der 4. Runde der 2. Landesliga (WIEN) zeigten die FAC Wien Amateure eine starke und effiziente Leistung und siegten klar mit 3:0 gegen SC Maccabi Wien. Das Match begann zwar ausgeglichen, doch die Tore machten nur ein Team, jenes von Trainer Peter Weingartmann. "Wir sind nun am Boden der Tatsachen angekommen und werden die Ziele für die nächsten Spiele und Wochen neu definieren müssen", fand Maccabi-Coach Milan Sprecakovic klare Worte nach der Niederlage.

Gäste legen vor

Das Spiel begann mit hohem Tempo und die FAC Wien Amateure zeigten sofort ihre Ambitionen. Insgesamt verlief die Anfangsphase aber ausgeglichen. Nicht unverdient schossen die Gäste dann aber die Führung. Ernad Kupinic setzte sich gekonnt durch und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung.

Die Heimmannschaft bemühte sich, ins Spiel zu finden, hatte in weitere Folge auch mehr vom Spiel, weil sich die Gäste, atypisch zu ihrer sonstigen Spielanlage, eher zurückzogen. Kapital konnten sie aber nicht daraus schlagen. Bis zur Pause blieb es beim knappen 1:0 für den FAC.

Aus Kontern zur Entscheidung

Die zweite Halbzeit begann wie die erste endete: mit dominierenden aber zu ungefährlichen Hausherren. Der FAC wusste die knappe Führung geschickt zu verwalten und entschied die Partie dank zweier Konter schließlich für sich. In der 73. Minute war es Jawad Nabavi, der mit dem 2:0 für die Vorentscheidung sorgte. Nabavi nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr von SC Maccabi Wien und ließ dem Torhüter keine Chance. Yasin Khawasik machte schließlich den Deckel drauf und erzielte per Elfmeter das 3:0 (90.+3).

Milan Sprecakovic: "Wir haben eigentlich über das gesamte Spiel hinweg nicht wirklich für Gefahr sorgen können. Der FAC ist atypisch für die eigentliche Spielweise eher zurückhaltend gewesen aber wir haben kein Kapital daraus schlagen können. Der Sieg geht ganz klar in Ordnung. Wir sind nun am Boden der Tatsachen angekommen und müssen unsere Ziele für die nächsten Spiele und Wochen neu definieren."

__________ Maccabi Wien: David Faeg, Daniel Briffaut, Majlind Mehmetaj, Mateo Dragicevic (K), Noah Karl, Mehner Krilic, Rijad Husic, Ahmetcan Karahasan, Marijan Maric, Lazar Tasic, Aytac Sahin



Ersatzspieler: Niklas Harr, Nikola Mirkovic, Stefan Sirkic, Jason Zou, Nico Gerak, Eray Sinavu



Trainer: Nenad Markovic

__________ FAC Wien: Leon Grgic, Anton Martinovic, Yasin Khawasik, Maximilian Kreuzriegler, Josef Taieb (K), Armin Domuzeti, Senol Hasanoski, Ernad Kupinic, Rasid Ikanovic, Mert Ucar, Florian Martini



Ersatzspieler: Siddhanta Khadka, Nermin Mehic, Kenan Marhosevic, Jawad Nabavi, Isaiah Akhede, Muhammed Halici



Trainer: Peter Weingartmann

2. Landesliga: Maccabi : FAC Amat. - 0:3 (0:1)

93 Yasin Khawasik 0:3

73 Jawad Nabavi 0:2

21 Ernad Kupinic 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.