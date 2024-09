Fortuna 05 vs. Sportunion Schönbrunn - Die Stimmen zum spektakulären Schlagabtausch

Details Montag, 09. September 2024 09:28

Zu einem wahren Schlagabtausch kam es Sonntagnachmittag in der 2. Landesliga zwischen der DSV Fortuna 05 und Sportunion Schönbrunn. Die Gäste konnten sich schließlich mit 5:3 durchsetzen (siehe Spielbericht: Spektakuläres Torfestival: Sportunion Schönbrunn triumphiert bei DSV Fortuna 05). Wir haben die beiden Trainer nach dem Spektakel zum Interview gebeten und ihre Stimmen eingeholt.

Peter Kostolansky (Trainer SU Schönbrunn): "Es war natürlich ein ganz wichtiger Sieg gegen einen guten Gegner. Wir wussten wie die Fortuna auftritt und dass sie in der Offensive ihre Waffen, in der Defensive aber durchaus ihre Probleme in dieser Frühphase der Saison haben. Wichtig war für uns auch, dass wir wieder auf John Paul Delgado im Mittelfeld und Walther Urban im Sturm bauen konnten. Auf das frühe Gegentor haben wir gut reagiert, beim Stand von 2:1 aber die Vorentscheidung verpasst und das 2:2 kassiert. Danach ist uns aber das 3:2 gelungen und danach haben wir das Spiel im Großen und Ganzen kontrolliert.

Wir können mit dem heutigen Spiel zufrieden sein, zumal es für uns auch nicht leicht ist Woche für Woche auswärts zu spielen, weil unser Platz gerade umgebaut wird. Das Problem der fehlenden Fitness über 90 Minuten ist aber nach wie vor präsent. Daran wollen wir in den nächsten Wochen arbeiten. Der Sieg geht aber auch in der Höhe absolut in Ordnung."

Zemri Deari (DSV Fortuna 05): "Wir haben angefangen wie wir uns das vorgestellt haben. Unser gegenwärtig größtes Problem ist aber, dass wir nach erzielten Treffern zu schnell Gegentore erhalten. Wenn du zuhause drei Tore schießt, darfst du niemals fünf bekommen. Da haben wir es Schönbrunn zu leicht gemacht. Der Knackpunkt war, dass wir das 3:2 erhalten haben - danach hatten wir keinen Zugriff mehr aufs Spiel."

"Aktuell führen Fehler sehr schnell zu Gegentoren. Wenn du immer alles spielerisch lösen möchtest, was grundsätzlich ja gut, in engen Situationen aber zum Problem werden kann, läufst du auch Gefahr Gegentore zu bekommen. Daraus müssen wir lernen. Die Niederlage geht aber auch auf meine Kappe weil ich etwas ausprobieren wollte, was schlussendlich nicht geklappt hat. In den nächsten Spielen müssen wir klar konzentrierter auftreten."

